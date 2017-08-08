В Харькове проведут муральный тендер 8 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове проведут конкурс муралов, приуроченный к 25-летия установления украино-германских дипломатических отношений.

Цель проекта – создание мурала, посвященного 25-летию установления украино-германских дипломатических отношений, путем проведения конкурса среди студентов и выпускников творческих направлений. мурал должен появиться на здании по адресу ул.Пушкинская, 46. Площадь стены – 180 кв.м.



Конкурс проводится в течение месяца – с 26 июля по 27 августа на базе Харьковской государственной академии дизайна и искусств. В конкурсе могут принять участие люди в возрасте от 17 до 35 лет. Эскизы должны подаваться в электронном виде, проекты могут быть поданы как от одного человека, так и от группы художников. Один автор или группа авторов могут представить не более трех проектов.



Рассмотрение эскизов членами жюри конкурса продлится с 28 августа по 5 сентября, победитель будет оглашен 6 сентября. Мурал должен появиться на стене до 27 сентября.



Победитель или команда-победитель получат финансовую поддержку при реализации эскиза своего мурала, а также будут премированы поездкой в Нюрнберг на международный фестиваль стрит-арта в 2018 году.