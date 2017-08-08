Харьков

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В Харькове проведут муральный тендер

В Харькове проведут муральный тендер
В Харькове проведут конкурс муралов, приуроченный к 25-летия установления украино-германских дипломатических отношений.
Цель проекта – создание мурала, посвященного 25-летию установления украино-германских дипломатических отношений, путем проведения конкурса среди студентов и выпускников творческих направлений. мурал должен появиться на здании по адресу ул.Пушкинская, 46. Площадь стены – 180 кв.м.

Конкурс проводится в течение месяца – с 26 июля по 27 августа на базе Харьковской государственной академии дизайна и искусств. В конкурсе могут принять участие люди в возрасте от 17 до 35 лет. Эскизы должны подаваться в электронном виде, проекты могут быть поданы как от одного человека, так и от группы художников. Один автор или группа авторов могут представить не более трех проектов.

Рассмотрение эскизов членами жюри конкурса продлится с 28 августа по 5 сентября, победитель будет оглашен 6 сентября. Мурал должен появиться на стене до 27 сентября.

Победитель или команда-победитель получат финансовую поддержку при реализации эскиза своего мурала, а также будут премированы поездкой в Нюрнберг на международный фестиваль стрит-арта в 2018 году.

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