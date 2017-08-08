Пожар в Харькове гасили девять часов: видео-факт 8 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Пожар, который возник на пустыре по ул.Дидро в Харькове 7 августа, спасатели тушили больше девяти часов.

Сообщение о пожаре около частного сектора поступило на номер 101 в 16:17. Звонили местные жители, они сообщили о сильном задымлении.



На место выехали четыре отделения на автоцистернах в составе 20 спасателей. На момент их прибытия было установлено, что в овраге на пустыре горит строительный мусор, бытовые отходы, сухая трава. Общая площадь пожара составила больше 800 м². Весь дым от горения несанкционированной свалки шел на частный сектор.



В 18:50 пожар был локализован. Затем спасателям почти вручную пришлось разгребать бытовой мусор чтобы предотвратить тление и возникновение новых очагов возгорания. В 01:50 уже 8 августа пожар был ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.



