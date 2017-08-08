В Харькове опять подорожает вода

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета
, 8 августа на предприятии КП «Харьковводоканал» провели открытое обсуждение этого вопроса. В нем приняли участие представители предприятия, городского совета, Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также общественность.
Как сообщили экономисты предприятия, повышение тарифов – это вынужденный шаг. Если тарифы не изменить, «Харьковводоканал» начнет работать в убыток. На повышение тарифов повлияли несколько факторов: увеличение расходов на оплату электроэнергии - более чем на 30%, увеличение расходов на оплату труда в связи с повышением минимальной заработной платы – на 42,8%, а также рост цен на реагенты, горюче-смазочные материалы, увеличение затрат на ремонты, ставок налогов и сборов, стоимости отопления. Расходы на амортизационные отчисления по центральному водоснабжению возросли на 49,7%, по централизованному водоотведению – на 39,5%.
Как сообщил генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов, предлагаемые тарифы пока только подлежат обсуждению. Все харьковчане могут внести свои предложения относительно их формирования, обратившись на предприятие. Все замечания учтут, а потом передадут регулятору тарифов – НКРЭКУ. В Нацкомиссии сделают соответствующие расчеты, после чего проект документа будет размещен на сайте регулятора и еще около двух месяцев будет подлежать обсуждению.
– Тариф утверждает НКРЭ. Например, мы включаем в него нормативный расход хлора, а они берут фактический, в результате размер тарифа уменьшается. То есть тариф будет ниже прогнозируемой суммы. Установление тарифа – это не догма, а процесс, который идет полгода, – отметил Виталий Панов.
Несмотря на то, что и городская власть, и сотрудники предприятия готовы принять конструктивные предложения, на открытом обсуждении их поступили единицы. Часть радикально настроенных людей, которые называют себя активистами, пыталась сорвать обсуждение. Несколько часов они не вносили коррективы, а говорили о том, что мероприятие нужно перенести.
Заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко отметил, что вся процедура обсуждения новых тарифов проходит в соответствии с законодательством. На сайте КП «Харьковводоканал» в разделе «Важные уведомления» размещена вся необходимая информация.
– Вы не были на обсуждениях, когда повышался тариф на газ, когда росла цена на электроэнергию. Поэтому, думаю, здесь вы лоббируете интересы конкретного предприятия – «Харьковоблэнерго». Нацелены не на работу, а на то, чтобы сорвать обсуждения, – обратился к активистам Андрей Руденко.
При этом он отметил, что открытые обсуждения – это не городские общественные слушания. В этом случае харьковчане могут высказать свои предложения не только сегодня, но и в любой другой день. Предложения готовы услышать, прописать и направить на рассмотрение НКРЭКУ.