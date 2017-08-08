Культура

  • 189
    •  / 

Сталлоне еще раз поборется с Иваном Драго в спин-оффе «Рокки»

Сталлоне еще раз поборется с Иваном Драго в спин-оффе «Рокки»
Персонаж Ивана Драго снова появится на экранах в сиквеле фильма «Крид».

Герой Сталлоне, боксер Рокки Бальбоа, еще раз выйдет на ринг против русского спортсмена. «Знаете, я должен отделать Драго», — сообщил актер.

Иван Драго — персонаж «Рокки 4». Его роль исполнил актер шведского происхождения Дольф Лундгрен.

Премьера спортивной драмы «Крид 2» запланирована на ноябрь. Картина станет восьмой в серии о Рокки и продолжением ленты «Крид: Наследие Рокки», расширившей вселенную о боксере. Первый «Крид» вышел в 2015 году.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей9 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2902 грн
100 USD 2572.45 грн
100 EUR 3017.74 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи