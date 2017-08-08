Сталлоне еще раз поборется с Иваном Драго в спин-оффе «Рокки»
8 августа 2017 г.
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8 августа 2017 г.
Герой Сталлоне, боксер Рокки Бальбоа, еще раз выйдет на ринг против русского спортсмена. «Знаете, я должен отделать Драго», — сообщил актер.
Иван Драго — персонаж «Рокки 4». Его роль исполнил актер шведского происхождения Дольф Лундгрен.
Премьера спортивной драмы «Крид 2» запланирована на ноябрь. Картина станет восьмой в серии о Рокки и продолжением ленты «Крид: Наследие Рокки», расширившей вселенную о боксере. Первый «Крид» вышел в 2015 году.
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