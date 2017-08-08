Сталлоне еще раз поборется с Иваном Драго в спин-оффе «Рокки»

Персонаж Ивана Драго снова появится на экранах в сиквеле фильма «Крид».

Герой Сталлоне, боксер Рокки Бальбоа, еще раз выйдет на ринг против русского спортсмена. «Знаете, я должен отделать Драго», — сообщил актер.



Главный герой, молодой боец Адонис, сын Аполло Крида — соперника Рокки — также сразится с сыном Драго из мести за убитого советским боксером отца.

Иван Драго — персонаж «Рокки 4». Его роль исполнил актер шведского происхождения Дольф Лундгрен.

Премьера спортивной драмы «Крид 2» запланирована на ноябрь. Картина станет восьмой в серии о Рокки и продолжением ленты «Крид: Наследие Рокки», расширившей вселенную о боксере. Первый «Крид» вышел в 2015 году.