Накидки героев «Игры престолов» оказались коврами из IKEA
8 августа 2017 г.
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8 августа 2017 г.
Клэптон в прошлом году читала лекцию в Центре Гетти (музейный комплекс) в Лос-Анджелесе. Именно там она и рассказала о накидках защитников Стены.
«Мы разрезали [ковры], а потом постригли их, затем добавили кожаные ремни», — отметила она. Шкуры также состаривали и придавали им потрепанный вид. Этот процесс включал окрашивание и обработку наждачной бумагой.
Издание Quartz, которое также написало об этом, обращает внимание на контраст: дешевые коврики из IKEA в одном из самых дорогих телевизионных шоу в истории, в котором на каждый эпизод в последних сезонах, предположительно, тратится более 10 миллионов долларов.
«Игра престолов» — американский сериал, созданный по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина. Выходит на канале HBO с 2011 года. Премьера седьмой (предпоследней) части состоялась 16 июля.
Мишель Клэптон работала в этом проекте на протяжении первых пяти сезонов, частично в шестом и в полной мере в седьмом. За костюмы она получила премии «Эмми» в 2012-м, 2014-м и 2016 году.
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