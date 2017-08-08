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Накидки героев «Игры престолов» оказались коврами из IKEA

Накидки героев «Игры престолов» оказались коврами из IKEA
Художник по костюмам сериала «Игра престолов» Мишель Клэптон призналась, что меховые накидки стражей ночного дозора сделаны из ковров из IKEA.

Клэптон в прошлом году читала лекцию в Центре Гетти (музейный комплекс) в Лос-Анджелесе. Именно там она и рассказала о накидках защитников Стены.

 

«Мы разрезали [ковры], а потом постригли их, затем добавили кожаные ремни», — отметила она. Шкуры также состаривали и придавали им потрепанный вид. Этот процесс включал окрашивание и обработку наждачной бумагой.

Издание Quartz, которое также написало об этом, обращает внимание на контраст: дешевые коврики из IKEA в одном из самых дорогих телевизионных шоу в истории, в котором на каждый эпизод в последних сезонах, предположительно, тратится более 10 миллионов долларов.

«Игра престолов» — американский сериал, созданный по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина. Выходит на канале HBO с 2011 года. Премьера седьмой (предпоследней) части состоялась 16 июля.

Мишель Клэптон работала в этом проекте на протяжении первых пяти сезонов, частично в шестом и в полной мере в седьмом. За костюмы она получила премии «Эмми» в 2012-м, 2014-м и 2016 году.

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