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В Японии умер сыгравший Годзиллу актер Харуо Накадзима

В Японии умер сыгравший Годзиллу актер Харуо Накадзима
Скончался японский актер Харуо Накадзима, известный по роли монстра Годзиллы.

Накадзиме было 88 лет. Дочь артиста Соное Накадзима рассказала агентству, что ее отца госпитализировали месяц назад. Он умер в понедельник от пневмонии.

Церемония прощания будет закрытой, для родственников и близких друзей.

Актер сыграл Годзиллу в 12 фильмах, начиная с первой одноименной ленты 1954 года, и заканчивая картиной «Годзилла против Гайгана», которая вышла в прокат в 1972 году.

Для подготовки к роли Накадзима изучал поведение животных в зоопарке. На съемках ему пришлось носить огромный резиновый костюм, в котором было так жарко, что его «потом можно было бы заполнить полведра».

Артист, помимо Годзиллы, воплотил на экране и других японских монстров-кайдзю, в частности, Варана, Барагона, Родана, Мотру, Гезору и Ганиме.

Харуо Накадзима также снялся в таких лентах, как «Семь самураев», «Три негодяя в скрытой крепости», «Япония Тонет».

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