В Японии умер сыгравший Годзиллу актер Харуо Накадзима
8 августа 2017 г.
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8 августа 2017 г.
Накадзиме было 88 лет. Дочь артиста Соное Накадзима рассказала агентству, что ее отца госпитализировали месяц назад. Он умер в понедельник от пневмонии.
Церемония прощания будет закрытой, для родственников и близких друзей.
Актер сыграл Годзиллу в 12 фильмах, начиная с первой одноименной ленты 1954 года, и заканчивая картиной «Годзилла против Гайгана», которая вышла в прокат в 1972 году.
Для подготовки к роли Накадзима изучал поведение животных в зоопарке. На съемках ему пришлось носить огромный резиновый костюм, в котором было так жарко, что его «потом можно было бы заполнить полведра».
Артист, помимо Годзиллы, воплотил на экране и других японских монстров-кайдзю, в частности, Варана, Барагона, Родана, Мотру, Гезору и Ганиме.
Харуо Накадзима также снялся в таких лентах, как «Семь самураев», «Три негодяя в скрытой крепости», «Япония Тонет».
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