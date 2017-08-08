ХТЗ усилят стрит-воркаутом

В частности, реконструкция самого большого стадиона города продолжается в общеобразовательной школе №28, учебно-воспитательном комплексе №106, в детско-юношеской спортивной школе №5. Всего в этом году планируется реконструировать 15 школьных стадионов. Кроме того, в октябре современные стадионы откроются в пяти дошкольных учреждениях Харькова.
Также в этом году продолжается реконструкция бассейна специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Яны Клочковой.
– Мы ремонтируем кровлю здания, также ведутся внутренние ремонтные работы. Уже заменены фильтры и насосные станции бассейна. То есть комплексный ремонт проходит поэтапно. Надеемся, что в следующем году мы закончим реконструкцию этого бассейна, и он станет лучшим в городе, – отметил заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.
Накануне нового учебного года ремонт проводят и в детско-юношеских спортивных школах. Так, из 18 действующих ДЮСШ Харькова комплексный ремонт проводится на 10 объектах, в остальных спортшколах проводят текущий ремонт.
Кроме того, в нынешнем году в Харькове планируют открыть 80 новых площадок для занятий стрит-воркаутом. А в конце августа самый крупный в Украине специализированный центр для занятий стрит-воркаутом откроется в районе ХТЗ. Как отметил Константин Лобойченко, это огромный шаг вперед как для этого района, где нет современных спортивных комплексов, так и для города в целом.
Всего на реконструкцию школьных стадионов, спортивных учреждений, а также открытие новых площадок и центра для занятий воркаутом из городского бюджета в 2017 году выделено 100 млн грн, сообщает пресс-служба горсовета
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