Под Харьковом объявился малолетний Раскольников 8 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Парень 21 года от роду убил свою бабушку в поселке Андреевка Балаклейского района Харьковской области.

Сначала внук, требуя у 77-летней женщины деньги, нанес ей несколько ранений ножом. Несмотря на все угрозы, старушка отказала парню, за что получила удары кирпичом по голове.



Окровавленное тело женщины в собственном доме обнаружил участковый офицер полиции. Перед этим ему позвонил поселковый голова и сообщил, что якобы несовершеннолетний парень сдал в пункт металлолома автомобиль. Владелица приемного пункта забила тревогу, так как у парня не было никаких документов на транспортное средство и вел он себя странно: спешил и заметно нервничал. Гражданка решила задержать парня до приезда полицейских.



Личность молодого человека была установлена. Им оказался 21-летний житель поселка Донец. Парень вызывающе себя вел, не понимая, чем вызвал такое внимание со стороны правоохранителей. Сообщил, что автомобиль ему дала родная бабушка. Во время проверки полученных показаний участковый не ожидал, что дело наберет такие обороты. Приехав по месту жительства 77-летней женщины, он обнаружил ее окровавленное тело. Старушка была мертва.



Тщательно осматривая дом, оперативники и следователи сразу предположили, что убийство совершил внук погибшей, который нигде не работает и имеет несколько судимостей. На это указывало много факторов: дверь в доме не была повреждена, отсутствовали следы борьбы. Это свидетельствовало о том, что женщина доверяла внуку. По свидетельству соседей, пенсионерка была очень осторожной и посторонним никогда не открывала.



Работники полиции установили, что после убийства бабушки внук забрал из дома 2 300 грн, мобильный телефон и автомобиль, который в дальнейшем пытался сдать на металлолом.



В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыты уголовные производства по п. 6 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.