Певца Ашера обвинили в сексуальном насилии
8 августа 2017 г.
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8 августа 2017 г.
«Когда я узнала, что у него герпес, я просто не могла поверить... Я бы никогда не согласилась спать с ним, если бы знала это раньше», — сказала одна из заявительниц по имени Квантейша Шэрптон. Другие истицы не пожелали разглашать своих имен.
По словам Шэрптон, она вступила в связь с артистом после концерта, в день своего 19-летия. Анализы показали, что у нее нет герпеса, но она считает, что Ашер был обязан предупредить ее о своей болезни. У двух других истиц после контакта с артистом результат анализа на вирус оказался положительным.
Как сообщает издание, месяц назад была обнародована ранее не предававшаяся огласке информация об иске, поданном против Ашера в 2012 году. Тогда женщина, обвинившая певца в том, что он заразил ее герпесом, получила компенсацию в размере 1,1 миллиона долларов.
38-летний Ашер (полное имя Ашер Терренс Реймонд IV) — один из самых полулярных американских r'nb-артистов. В списке наиболее успешных исполнителей 2000-х, составленном профильным изданием Billboard, он занял второе место, уступив лишь рэперу Эминему.
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