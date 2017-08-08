Велики в обмен на мотоцикл: на Харьковщине подростки занялись воровским ремеслом 8 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Двое подростков 13 и 15 лет украли в Волчанске три велосипеда.

Когда их поймали, мальчики объянили, что хотели продать велосипеды по запчастям и купить на эти деньги мотоцикл. Несовершеннолетние – жители села Плоское Великобурлукского района.



Злоумышленников поймали после того, как к правоохранителям Волчанского отдела начали поступать заявления от жителей Волчанска. Велосипеды похищались возле многоэтажки, спортивного комплекса, агрегатного завода. Правоохранители выяснили, что 13-летний парень приехал на каникулы к отцу, который живет в Волчанске. Вместе с другом они решили заниматься похищением велосипедов, чтобы впоследствии купить мотоцикл. Подростки сознались в совершении преступлений.



Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам.



Открыто уголовное производство по ч. 1, 2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.