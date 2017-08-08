СМИ назвали пол будущего ребенка Криштиану Роналду
8 августа 2017 г.
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8 августа 2017 г.
Футболист сообщил о беременности подруги 18 июля. Спортсмен уже воспитывает троих детей: семилетнего Криштиану-младшего, а также разнополых близнецов Мэтью и Еву, которые появились на свет 8 июня. Все они родились от суррогатных матерей.
В январе 2015 года Роналду расстался с российской моделью Ириной Шейк после пяти лет отношений. У пары не было общих детей. СМИ заподозрили португальца в гомосексуализме.
32-летний Роналду включен в состав футболистов «Реала», готовящихся к игре за Суперкубок УЕФА против английского «Манчестер Юнайтед». Матч состоится во вторник, 8 августа.
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