В региональном центре админуслуг внедрят электронную очередь 8 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Работы в региональном центре оказания административных и социальных услуг вышли на завершающую стадию: в помещениях устанавливается мебель, проводятся коммуникации.

Работы идут согласно графикам, и к 23 августа ЦПАУ будет готов к открытию, сообщает пресс-служба ХОГА.



Региональный менеджер программы «Укрепление гражданского доверия» (UCBI II) Алиса Хенсон сообщила, что организация готова уже на этой неделе установить в центре систему электронной очереди. К установке программного обеспечения приступят, как только помещения окончательно обустроят мебелью.



Также сейчас проводятся обучающие курсы по обслуживанию клиентов для персонала центра от специалистов IDLO. Обучение уже прошли около 60 человек, всего его пройдут 140 сотрудников ЦПАУ.



Эксперты по кадрам IDLO планируют помогать в работе центре в течение нескольких дней после его открытия.



– Кроме того, наши эксперты в течение нескольких месяцев будут сопровождать проект. Также мы планируем и в дальнейшем развивать обучающий портал для сотрудников центра и проводить онлайн-курсы, – рассказал директор IDLO в Украине Леван Дучидзе.



Представитель Американского Агентства Международного развития USAID Бенджамин Лонг подчеркнул важность реализации такого масштабного совместного проекта в Харькове и отметил необходимость донести максимум информации о возможностях центра до граждан.



– Мы провели большую работу при поддержке наших международных партнеров и создали самый большой ЦПАУ в Украине. Мы ожидаем, что ежедневно в нем будут получать услуги до 2 тысяч жителей Харьковской и соседних областей. Безусловно, мы сделаем все, чтобы как можно больше граждан узнали о центре и смогли воспользоваться возможностями, которые он дает, – заверил первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер.