Харьков

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В Харькове готовят Молодежный форум

В Харькове готовят Молодежный форум
Третий Молодежный форум пройдет в Харькове осенью.
На форум будут приглашены представители всех харьковских высших учебных заведений, молодежных и общественных организаций. Также в этом году планируется расширить круг тем для обсуждения и привлечь к участию топ-спикеров, которые будут интересны молодым людям.

– Наша задача, прежде всего, – привлечь молодежь Харькова и через те направления, которые им нравятся, совместно с ними развивать социальную значимость, любовь к городу и осознанный патриотизм. Мы хотим показать молодым людям, что только объединившись в команду, в одну силу, они смогут достичь серьезных результатов, – считает заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.

Целью Молодежного форума является привлечение молодежи к обсуждению проблем города Харькова, разработке решений этих проблем и реализации полезных для города инициатив. Форум планируется провести в октябре-ноябре этого года.

«Молодежный форум Харькова 2.0» проходил с 1 по 6 ноября 2016 года. В рамках мероприятия в харьковских вузах прошли круглые столы по пяти направлениям: «Арт и культура», «Бизнес. IT. Трудоустройство», «Наука и образование», «Спорт» и «Общество. Молодежная политика». Всего в форуме приняли участие около 2 тыс. молодых людей, информирует пресс-служба Харьковского горсовета.

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