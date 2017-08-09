Харьков

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В харьковских домах перекрыли воду: адреса

В харьковских домах перекрыли воду: адреса
В части домов Харькова прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводных сетей

Индустриальный район: ул. Шариковая, 37 (п. №2, стояк) до 20:00 09.08.17 г.

Киевский район: ул. Сумская, 124 (п. №1, стояк) до 17:00 09.08.17 г.

Московский район: ул. Светлая, 49-а до 17:00 09.08.17 г., ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 34 (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 50 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №3, стояк), Салтовское шоссе, 155/93 (п. №3, стояк) до 20:00 09.08.17 г., пр. Тракторостроителей, 100-б (п. №3, стояк) до 20:00 10.08.17 г.

Немышлянский район: ул. Харьковских Дивизий, 17/2 (п. №2, стояк), ул. Ферганская, 31-б (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 09.08.17 г., б-р Богдана Хмельницкого, 17 (п. №1) до 20:00 09.08.17 г.

Новобаварский район: ул. Кибальчича, 43 (п. №4, стояк) до 20:00 09.08.17 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 316-б (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 56 (п. №9, стояк) до 20:00 09.08.17 г.

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 148 (стояк) до 20:00 09.08.17 г.

Холодногорский район: ул. Алуштинская, 24-31 (ч/с), пер. Мурмыловский, 3-32 (ч/с) до 20:00 09.08.17 г.

Шевченковский район: пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 1, пр. Победы, 61 (п. №8, стояк), ул. Тобольская, 46-в (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 58 (п. №2), ул. Чичибабина, 9 (п. №1), ул. Деревянко, 3-б (п. №2), ул. Ахсарова, 1-б (п. №2, стояк) до 20:00 09.08.17 г., ул. Ахсарова, 13 (п. №6, стояк) до 20:00 10.08.17 г.

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