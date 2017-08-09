В Харькове готовятся к матчу Украина – Турция 9 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Силовики начали подготовку к проведению в Харькове отборочной игры чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Турции.

– Начиная с 30 августа Государственная пограничная служба должна ввести усиленный контроль прибытия иностранцев, в частности, граждан Турции. Государственная миграционная служба должна отработать компактные места проживания турецкой диаспоры. Также необходимо определиться с количеством Национальной гвардии, которые также будут привлечены к обеспечению безопасности, – отметил первый заместитель министра Сергей Яровой.



Начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Игорь Бабич заявил, что, по официальным данным, Харьков примет 2200 турецких болельщиков. Но дополнительно их может прибыть в Украину гораздо больше. Именно поэтому Нацполиция предложила Федерации футбола ввести именные билеты.



– На матч в Харькове мы ожидаем прибытия 2200 болельщиков Турции. Гораздо больше турецких фанатов может прибыть в Харьков дополнительно. Среди этих лиц могут быть жители не только Республики Турция, но и других государств, включая и Российскую Федерацию. Несмотря на значительные риски, Нацполицией было инициировано введение именных билетов на этот матч. Федерации футбола дала на это предварительное согласие, – подчеркнул Игорь Бабич.



Он напомнил, что предыдущие встречи футбольных команд Украины и Турции отличились столкновениями между футбольными фанатами, поэтому необходимо очень тщательно спланировать меры безопасности.



– 15 сентября прошлого года в Одессе, перед матчем Лиги Европы «Заря» – «Фенербахче», произошло столкновение между фанатами, тогда были травмированы 9 турецких болельщиков. В начале декабря 2016 года в Киеве накануне матча «Динамо» – «Бешикташ» турецкие болельщики напали от ультрас футбольной команды «Динамо». Тогда травмы получили 11 иностранцев, – рассказал Игорь Бабич.



Также начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции отметил, что с целью усиления пропускного режима предусматривается обустройство дополнительной режимной зоны вокруг стадиона с усиленным осмотром лиц и вещей, в том числе, с использованием металлодетекторов. К охране порядка будут привлечены сотрудники патрульной полиции Киевской и Харьковской областей, отдельные подразделения конной полиции, а также подразделения Нацгвардии, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.



Матч Украина – Турция состоится 2 сентября на стадионе «Металлист».