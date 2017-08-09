Происшествия

  • 288
    •  / 

Под Харьковом почти сутки тушили лесной пожар

Под Харьковом почти сутки тушили лесной пожар
Пожар, который произошел 8 августа в Петровском лесничестве (Изюмский лесхоз), был полностью ликвидирован только 9 августа в 8.55.
Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, в тушении пожара принимали участие 9 отделений ГСЧС на автоцистернах, 4 автоцистерны и трактор лесхоза, а также мобильно-оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. Кроме того, на месте происшествия работал пожарный вертолет, который осуществлял облет территории для оценки обстановки и масштабов пожара.

Ориентировочная площадь пожара составила около 5 га, из них 3,7 га хвойной подстилки молодых хвойных насаждений и 1,3 га подстилки смешанного леса, принадлежащего Изюмскому лесхозу. Пожар локализован в 17:05.

Всего в ликвидации лесного пожара участвовало 108 человек и 25 единиц техники: от ГСЧС – 48 человек и 9 пожарно-спасательных автомобилей, вертолет Ми-8; от лесного хозяйства – 10 автоцистерн и 5 тракторов и 60 работников лесхоза.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей9 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2902 грн
100 USD 2572.45 грн
100 EUR 3017.74 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи