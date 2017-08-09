Под Харьковом почти сутки тушили лесной пожар 9 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Пожар, который произошел 8 августа в Петровском лесничестве (Изюмский лесхоз), был полностью ликвидирован только 9 августа в 8.55.

Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, в тушении пожара принимали участие 9 отделений ГСЧС на автоцистернах, 4 автоцистерны и трактор лесхоза, а также мобильно-оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. Кроме того, на месте происшествия работал пожарный вертолет, который осуществлял облет территории для оценки обстановки и масштабов пожара.



Ориентировочная площадь пожара составила около 5 га, из них 3,7 га хвойной подстилки молодых хвойных насаждений и 1,3 га подстилки смешанного леса, принадлежащего Изюмскому лесхозу. Пожар локализован в 17:05.



Всего в ликвидации лесного пожара участвовало 108 человек и 25 единиц техники: от ГСЧС – 48 человек и 9 пожарно-спасательных автомобилей, вертолет Ми-8; от лесного хозяйства – 10 автоцистерн и 5 тракторов и 60 работников лесхоза.