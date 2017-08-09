Харьков

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Ремонт на дороге Харьков – Ахтырка начнется в сентябре

Ремонт на дороге Харьков – Ахтырка начнется в сентябре
Ремонтировать дорогу Харьков – Ахтырка будет предприятие «Автомагистраль». Именно оно выиграло тендер на проведение работ.
– У нас с подрядчиком уже составлен график выполнения работ. Они параллельно работают в изюмском и купянском направлениях, а по окончании работ перейдут на дорогу Харьков – Ахтырка, ориентировочно с 1 сентября, – рссказал заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергей Пляка.

Также, по его информации, уже состоялся тендер по ремонту дороги Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка. После определения победителя, по закону, необходимо будет выдержать еще 10 дней прежде, чем подрядчик сможет приступить к работе.

– Дорога будет ремонтироваться следующими участками: въезд в город Харьков от аэропорта – там большая деформация, так как возят песок; дорога в Васищево – около 1 км; участок в Змиевском районе – мы хотим привести в порядок дамбу перед селом Задонецкое; в Балаклейском районе – так называемые «Лагеря» – это въезд в Балаклею, а также район с. Савинцы; в Изюмском районе – направление Кунье – Чистоводовка, – перечислил Сергей Пляка. – После 10 дней и заключения договора хотим начать работы именно из Изюмского района, с этого участка – с целью до 1 сентября открыть школьный маршрут.

По информации заместителя начальника САД в Харьковской области, еще не завершены тендерные процедуры по ряду дорог, в том числе:

- Приколотное – Великий Бурлук – Двуречная (тендер дважды отменялся из-за отсутствия участников);

- Дергачи – Казачья Лопань (процедуру отменили из-за нарушений, повторная пройдет на следующей неделе);

- ремонт путепровода в районе поселка Песочин («киевская развязка») – здесь запланированы работы, которые можно провести в любое время, вне зависимости от погоды.

Как ремонтируют окружную дорогу Харькова


Часть дорог планируют отремонтировать за счет «второго транша» средств от перевыполнения таможенных сборов. Соответствующие изменения в Программу развития дорожной инфраструктуры Харьковской области на 2017 год вынесут на рассмотрение ближайшей сессии областного совета – 31 августа. Так, за счет «второго транша» планируют провести ремонт на направлениях Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук; Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка; Зачепиловка – Андреевка – Кегичевка в районе Кегичевки; Качаловка – Константиновка (Краснокутский район); Богодухов – Валки – между Богодуховом и селом Александровка.

По некоторым объектам тендерные процедуры уже завершились и для начала работ дорожники ждут положенные по закону 10 дней – в том числе речь идет о ремонте дорог в районе Липцев, сообщает пресс-служба ХОГА.

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