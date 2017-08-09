Ремонт на дороге Харьков – Ахтырка начнется в сентябре 9 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Ремонтировать дорогу Харьков – Ахтырка будет предприятие «Автомагистраль». Именно оно выиграло тендер на проведение работ.