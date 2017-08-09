Госспецсвязи предложила ввести регистрацию всех мобильных абонентов 9 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обнародовала законопроект, в котором предложила обязательную регистрацию всех абонентов мобильной связи в Украине, а также регистрацию оборудования по международным идентификаторам.