Украина

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Госспецсвязи предложила ввести регистрацию всех мобильных абонентов

Госспецсвязи предложила ввести регистрацию всех мобильных абонентов
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обнародовала законопроект, в котором предложила обязательную регистрацию всех абонентов мобильной связи в Украине, а также регистрацию оборудования по международным идентификаторам.
Законопроект опубликован на сайте ведомства.

По мнению авторов, нововведения «позволят повысить уровень национальной безопасности и обороны страны в случае кибератак на объекты критической инфраструктуры, бизнеса и граждан, повысит уровень безопасности при получении телекоммуникационных услуг, услуг на базе телекоммуникаций, широкого использования информационно-коммуникационных технологий (е-услуги, е-торговля, е-денежные расчеты, е-правительства, е-общество и т.п.), а введение регистрации конечного оборудования будет способствовать уменьшению обращения незаконно отчужденного (украденного) конечного оборудования».

Кроме того, требует внимания ситуация, когда операторы и провайдеры телекоммуникаций осуществляют хозяйственную деятельность в сфере телекоммуникаций и предоставляют как телекоммуникационные услуги, так и услуги на базе телекоммуникаций, используя при этом разнообразное конечное оборудование. Также со стороны потребителей этих услуг происходит широкое использование разнообразного конечного оборудования, таких, например, как: айфоны, айпады, коммуникаторы, смартфоны и тому подобное, – говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту документа, предлагается заключать договор между абонентом, оператором и провайдером телекоммуникаций в письменной или любой другой форме. Но при этом за телеком-компаниями остается обязанность собирать персональные данные всех без исключения пользователей.

Помимо этого, Госспецсвязи предлагает ввести практику регистрации конечного оборудования по международным идентификаторам. Предполагается, что у других ведомств с момента принятия закона будет только три месяца на адаптацию своих нормативных актов.

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