Харьковский облсовет будет просить парламент отменить закон

Этот вопрос был рассмотрен на заседании постоянной комиссии облсовета по вопросам промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и строительства 8 августа, сообщили в пресс-службе облсовета
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Этот закон вступил в силу 2 августа.
– Проанализировав текст этого проекта, эксперты обнаружили очевидные риски и его последствия для всех органов местного самоуправления, исполнительной власти, коммунальных предприятий и учреждений. Действие этого закона распространяется как на государственные органы исполнительной власти, так и на органы местного самоуправления всех уровней и затрагивает права территориальных громад в части свободы принятия решений по вопросам социально-экономического развития территорий. То есть бюджеты и программы, которые подпадают под действие этого закона, а именно превышают сумму 200 тыс евро, должны сначала направляться в Антимонопольный комитет, который в свою очередь будет рассматривать обращение в течение 60 дней. Из этого следует, что множество жизненно важных проектов будут задерживаться в воплощении на два месяца, – заявил председатель облсовета Сергей Чернов.
– Поэтому я предлагаю вынести на рассмотрение Верховной Рады вопрос о приостановлении действия закона до принятия всех необходимых нормативно-правовых актов и установления четкого механизма реализации указанного закона, а также внесении изменений по сокращению срока рассмотрения представленных поставщиками государственной помощи материалов до 1-3 рабочих дней и исключительно в электронном виде через Реестр государственной помощи, – добавил председатель облсовета.
Члены комиссии единогласно поддержали вынесение вопроса на пленарное заседание областного совета.