Харьковский облсовет будет просить парламент отменить закон 9 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Депутаты Харьковского облсовета планируют обратиться в Верховную Раду и Кабинет министров Украины по поводу реализации закона «О государственной помощи субъектам хозяйствования».