Власть

  • 220
    •  / 

Харьковский облсовет будет просить парламент отменить закон

Харьковский облсовет будет просить парламент отменить закон
Депутаты Харьковского облсовета планируют обратиться в Верховную Раду и Кабинет министров Украины по поводу реализации закона «О государственной помощи субъектам хозяйствования».
Этот вопрос был рассмотрен на заседании постоянной комиссии облсовета по вопросам промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и строительства 8 августа, сообщили в пресс-службе облсовета.

Этот закон вступил в силу 2 августа.

– Проанализировав текст этого проекта, эксперты обнаружили очевидные риски и его последствия для всех органов местного самоуправления, исполнительной власти, коммунальных предприятий и учреждений. Действие этого закона распространяется как на государственные органы исполнительной власти, так и на органы местного самоуправления всех уровней и затрагивает права территориальных громад в части свободы принятия решений по вопросам социально-экономического развития территорий. То есть бюджеты и программы, которые подпадают под действие этого закона, а именно превышают сумму 200 тыс евро, должны сначала направляться в Антимонопольный комитет, который в свою очередь будет рассматривать обращение в течение 60 дней. Из этого следует, что множество жизненно важных проектов будут задерживаться в воплощении на два месяца, – заявил председатель облсовета Сергей Чернов.

– Поэтому я предлагаю вынести на рассмотрение Верховной Рады вопрос о приостановлении действия закона до принятия всех необходимых нормативно-правовых актов и установления четкого механизма реализации указанного закона, а также внесении изменений по сокращению срока рассмотрения представленных поставщиками государственной помощи материалов до 1-3 рабочих дней и исключительно в электронном виде через Реестр государственной помощи, – добавил председатель облсовета.

Члены комиссии единогласно поддержали вынесение вопроса на пленарное заседание областного совета.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей9 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2902 грн
100 USD 2572.45 грн
100 EUR 3017.74 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи