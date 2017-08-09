Олег Чигринов: «Сегодня невозможно никого заставить финансировать команду Экстра-лиги»

Год назад состоялась Отчетно-выборная конференция Харьковской областной ассоциации футзала, председателем которой был избран известный в городе предприниматель Олег Чигринов.

– Спасибо за поздравления. Я действительно постоянно уделяю внимание своей физической форме. С друзьями собираемся и играем в футзал или мини-футбол уже много лет 2-3 раза в неделю, и соперники расслабляться не дают - проигрывать никому не хочется.– После моего избрания на должность председателя Харьковской областной ассоциации футзала и более тщательного изучения состояния дел в харьковском футзале, в чем особенно мне помог заместитель председателя ХОАФ, исполнительный директор Александр Юрьевич Тюрин, я пришел к выводу, что в Харьковской области футзал находился на достаточно высоком спортивном уровне. Думаю, что сегодня харьковский футзал занимает ведущее место в украинском футзале.Прежде всего, совместно с исполкомом ХОАФ, были определены приоритетные направления работы. Устав ХОАФ был приведен в соответствие с Уставом АФУ и законодательства Украины. Так, ХОАФ объединяет индивидуальных членов – физических лиц, деятельность которых связана с футзалом. Это дало возможность привлечь к работе действующих игроков, арбитров, тренеров, футбольных функционеров и представителей команд. Сама система проведения соревнований не предусматривает клубный принцип, потому что фактически сегодня отсутствуют футзальные клубы с развитой инфраструктурой и наличием детско-юношеских команд разных возрастных групп.Огромную помощь в развитии нашего вида спорта сыграла принятая Харьковским городским советом «Комплексная программа развития футбола в городе Харькове на 2017-2020 годы», где учтены вопросы развития детско-юношеского футзалу. К сожалению, такая инициатива еще не рассмотрено в государственных органах Харьковской области.Наша ассоциация работает в полном взаимопонимании и при поддержке Федерации футбола города Харькова. Приоритетным направлением работы Ассоциации является развитие детско-юношеского футзалу. Была построена четкая система проведения чемпионатов и турниров, согласно принятого календарного плана работы. Приведу некоторые цифры. В чемпионате города Харькова по футзалу среди ДЮСШ в период с ноября 2016 по апрель 2017 приняли участие 198 команд 9-ти возрастных групп, более 3000 юных футзалистах провели в общей сложности более 2000 календарных матчей в спортивных залах города Харькова. Необходимо отметить, что в этом чемпионате приняли участие и областные команды из разных районов нашей области. Наши традиционные турниры по футзалу и мини-футболу «Кубок городского совета», турнир, посвященный Дню защиты детей, «Кубок МФК «Локомотив», «Кубок памяти Аркадия Панова» давно имеют хорошую репутацию и прекрасные отзывы тренеров и родителей.Достаточно сказать, что в Харькове проводилось около 7 любительских турниров, в которых принимали участие в общей сложности около 400 команд. Был наш город достойно представлен и на профессиональном уровне. Успешно выступал в чемпионатах Украины харьковский «Локомотив», в Высшей лиге женского чемпионата Украины по футзалу играла женская команда «Тесла», в Первой женской лиге – «КДЮСШ-8». Юношеская команда «КДЮСШ-4/ФЖ «Харьков» успешно выступила в чемпионате Украины по футзалу среди юношей 2004-2005 годов рождения. Я думаю, что ответ на Ваш второй вопрос.– Как я уже отметил, приоритетными направлениями Ассоциации являются: привлечение к занятиям футзалу широких слоев населения нашей области, развитие детско-юношеского футзалу, улучшение материально-технической базы этого вида спорта в Харьковской области (строительство новых площадок с искусственным покрытием, реконструкция игровых залов и т.д.).– Постоянно действующими являются следующие комитеты: комитет арбитров (председатель Юрий Воложенко), комитет любительского и комитет любительского и ветеранского футзалу (председатель Виктор Родионов), комитет детско-юношеского футзалу (председатель Сергей Жеребкин), комитет студенческого футзалу (председатель Александр Серый), комитет профессионального футзалу (председатель Павел Некрасов). Эти комитеты возглавляют квалифицированные специалисты, которые являются моими единомышленниками. Для решения спорных вопросов по дисциплинарным санкциям к нарушителям и правильности вынесенных решений в Ассоциации работают органы футзального правосудия КДК и АК.– Приятно услышать высокую оценку турнира Кубок ФК «Универ» от наших коллег, но мне, как президенту ФК «Универ», особенно хотелось бы отметить, что этот турнир продолжает развиваться. Улучшаются условия для участников турнира, совершенствуется регламент турнира, появляются новые положительные опции. «Кубок ФК «Универ» проводится под эгидой общественной организации «ФК «Универ» и структурным подразделением Харьковского национального университета им. Каразина.«Кубок ФК «Универ» впервые был проведен уже в далеком в 2002 году как самостоятельное турнир в нашем городе при поддержке ректора ХНУ им. Каразина Виля Бакирова. С тех пор «Кубок ФК «Универ» стал основным зальным турниром города Харькова. Постепенно он массово вырос, стал популярным и в нем принимают участие многие областные команды, практически все сильнейшие футзалисты-любители Харьковской области. Многие известные в Украине футзалистах прошли школу «Кубка ФК «Универ». Достаточно сказать, что такие игроки, как Денис Овсянников, Сергей Якунин, Дмитрий Федорченко, брать Чуднов, брать Клочки, братья Сорокины и многие другие известные харьковских мастеров при переходе с детско-юношеского футзала в профессиональный футзал набирались опыта в «Кубке ФК «Универ».На протяжении всех 15 лет Кубок значительно изменился не только массово – от 16 до 120 команд. Организационно появилась необходимость создания комитетов, которые обеспечивают организацию и проведение турнира. Так, сегодня выходит 25-минутная еженедельная телепередача об итогах очередного тура, на сайте ФК «Универ» еженедельно представлена ​​полная информация работы в режиме онлайн является возможность смотреть игры и забитые голы, усовершенствовался регламент турнира. Благодаря стабильному календарю матчей в своих лигах команды имеют возможность планировать свою дальнейшую деятельность, развиваться, растет уровень мастерства футболистов. Многие команды нашего турнира участвуют в своих межотраслевых соревнованиях, и достойно представляют и сам турнир, и Харьковскую область.– Я не могу согласиться с тем, что «Кубок ФК «Универ» сегодня не интегрирован в структуру соревнований Любительской футзальной лиги Украины только через противоречия регламентов. Главная причина, почему «Кубок ФК «Универ» до сих пор не входил в АФЛУ – это малая заинтересованность в этом клубов Высшей лиги «Кубка ФК «Универ». Такая заинтересованность появилась лишь только в последний год, и в связи с этим уже к началу следующего турнира все противоречия регламентов будут преодолены. Мы считаем, что «Кубок ФК «Универ» давно заслужил право входить в календарный план АФУ и АФЛУ. Мы готовы представить Исполкому АФЛУ свое видение участия наших команд в этих соревнованиях.– Ваш вопрос не совсем корректно поставлен, на мой взгляд. Прежде всего, нельзя рассматривать покрытие в залах от состояния всей спортивной инфраструктуры всего спорткомплекса. Действительно, в последние годы «Общественная организация ФК «Универ» совместно со структурным подразделением Харьковского Национального Университета ФК «Универ-Локо» объединяют усилия по улучшению состояния спорткомплекса «Каразинский». Когда был образован футзальный клуб Высшей лиги «ФК Универ-Локо», спорткомплекс «Каразинский», на котором базировалась команда, требовал серьезной реконструкции и ремонта. Улучшение состояния этого спорткомплекса проводилось из года в год, и в первую очередь проводились те работы, которые обеспечивали его бесперебойную работу. Сразу были заменены наиболее проблемные участки паркета в залах. А дальше пошло-поехало. За прошедший период были заменены окна, отремонтированы раздевалки с полной заменой санузлов и душевых, удвоилось количество раздевалок до 12. Отремонтированы коридоры и вестибюли, в игровых залах заменено освещение на более мощное и экономическое, все душевые точки целый год в случае необходимости обеспечены бойлерной горячей водой. Нашего внимания требовали и водопроводно-канализационная система, а также крыши и балконы. В 2016 году благодаря нашей упорной работе спорткомплекс наконец был подключен к мощному интернет-провайдеру Triolan, что позволило развиваться с точки зрения видеотрансляций и онлайн-трансляций. Мы прекрасно понимаем необходимость замены и остальные паркета в залах. Вопросов, к сожалению, еще достаточно много.– К большому сожалению, необходимо отметить, что сегодняшняя инфраструктура многих районов области не соответствует минимальным требованиям для проведения полноценного чемпионата области. Учитывая то, что наша область имеет большую протяженность, и для проведения матчей чемпионата нужно немалое финансирование на транспортные расходы, сегодня Ассоциация рассматривает вопрос о проведении чемпионата области сезона 2017/2018 годов по новой формуле (с минимальными разъездами команд). Отвечая на предыдущие вопросы, я уже отмечал, что в чемпионате «Кубка ФК «Универ» представлены практически все районы нашей области. Я хотел бы назвать такие команды, как «КВАДР» (Ново-Водолажский район), «Der Trey» (Боровский район), «Рембудпобут», «FC Marshal» (Чугуевский район), «Красная Поляна» (Змиевской район), ФК «Песочин», ФК «Чемпион» (Великобурлукский район), «Вяловский Водобуд» (Дергачевский район), ФК «Коротич», «Старт» Веселое (Харьковский район), ФК «Добросмак» (Богодуховский район), «Авангард» Высокополье (Валковский район), «Steel Wings» и «Авиатор» (Чугуевский район), «Draft» (Песочин), «Атлетик» (Люботин), «Легион», «Легенда», «Newton» (Мерефа), «Маяк» Березовка , ФК «Мобиль» (Песочин) и многие другие. Еще более широко представлен областной футзал в Открытом чемпионате Харькова среди ДЮСШ. Мы очень надеемся, что в этом сезоне нам окажет содействие в проведении чемпионата области по футзалу ХОФФ, где создан соответствующий комитет. Сегодня благодаря усилиям облгосадминистрации в области построены и работают 5 физкультурно-оздоровительных комплексов с прекрасными спортивными залами для проведения соревнований по футзалу.– Успехи харьковского футзала во многом были связаны с единственной на тот момент на Украине ведомственной ФСО «Украина» ДЮСШ «ЭХО» по футзалу, директором которой много лет был старейшина харьковского футзала Василий Михайлович Симонов. В ней работали сильные и талантливые тренеры, были подготовлены футзалисты, которые впоследствии стали чемпионами страны и членами сборных команд Украины. В 2010 году ее просто ликвидировали, и это сразу сказалось на появлении новых молодых футзальных талантов Харьковщины.– Мне трудно что-то выразить или дать оценку решению Сергея Вадимовича Крылова. Как я уже отмечал, наши сегодняшние реалии и законодательство Украины не предусматривают мотивацию для людей, которые вкладывают огромные средства в украинский спорт. Возможно, у Сергея Вадимовича сегодня нет необходимых финансовых возможностей для содержания команды уровня Экстра-лиги, а может быть есть и какие-то другие причины. Здесь, как говорится, «No comments».– С ним встречался член Исполкома ХОАФ Виктор Родионов, потому что я был в отъезде. По имеющейся информации, в наш адрес было высказано много критики, хотя я с ней не совсем согласен. За прошлый год на всех приоритетных направления Ассоциации – детско-юношеский, любительский и профессиональный футзал (МФК «Локомотив» и «Tесла») – наши команды выступили на хорошем уровне, и думаю, что Харьковская область в этом отношении далеко не худшая в Украине. А те недоработки, которые у нас есть – вполне такие, что можно решить. Сергей Васильевич Владыка особое внимание уделил тому, что мы проводим мало работы в районах области и у нас не налажено взаимодействие с Харьковской областной федерацией футбола. То, что касается работы в районах области, я уже ответил, а от взаимодействия с Харьковской областной федерацией футбола мы никогда не отказывались.– О том, что МФК «Локомотив» может прекратить свое существование, Сергей Вадимович Крылов предупреждал еще год назад. Однако, вопрос о предоставлении необходимой финансовой помощи не решился, и решить его довольно сложно. Сегодня невозможно никого заставить финансировать команду Экстра-лиги, хотя потенциально, конечно же, для города это реально. Но кто выразит такое желание, я сказать пока не решусь. Вместе с тем, женская футзальная команда «Teсла» у нас набирается опыта, и ее президент Даниил Еремко имеет большие планы на развитие команды. Со стороны Ассоциации мы будем стараться предоставить ему максимальное содействие.