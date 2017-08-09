Бальчуну нашли временную замену 9 августа 2017 г. источник 0 0

Кабинет Министров намерен назначить временно исполняющим обязанности председателя правления публичного акционерного общества «Укрзалізниця» первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, в ближайшее время намерен объявить конкурс на должность нового предправления компании.