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Бальчуну нашли временную замену

Бальчуну нашли временную замену
Кабинет Министров намерен назначить временно исполняющим обязанности председателя правления публичного акционерного общества «Укрзалізниця» первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, в ближайшее время намерен объявить конкурс на должность нового предправления компании.
Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Сегодня мы рассмотрим исполняющего обязанности нового руководителя, но я хочу отметить, временно исполняющего обязанности, мы сразу должны назначить новый конкурс на поиск лучшего кандидата на управление этим важным предприятием», – сказал он.

По словам Гройсмана, было обсуждено предложение назначить врио предправления компании первого замминистра инфраструктуры Евгения Кравцова, который является председателем набсовета «Укрзалізниці».

Гройсман выразил надежду, что Войцех Бальчун останется советником предправления «Укрзалізниці» и будет выполнять функции международной координации.

По его словам, Бальчун подал заявление на увольнение с должности предправления «Укрзалізниці» по личным обстоятельствам.

По истечению срока контракта «Укрзалізниця» заявила, что считает контракт с председателем правления Войцехом Бальчуном автоматически пролонгированным до 5 июня 2019, однако Мининфраструктуры сообщило, что указанный контракт не может быть автоматически пролонгированным согласно нормам Кодекса законов о труде.

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