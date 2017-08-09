Общество

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В Харьковской области пройдет третий этап патриотической игры «Джура»

В Харьковской области пройдет третий этап патриотической игры «Джура»
В Харьковской области пройдет III этап военно-патриотической игры «Джура».
В игре примут участие более 300 детей и юношей изо всех уголков Украины, сообщили в Харьковской облгосадминистрации.

III этап будет проходить с 13 по 24 августа в Нововодолажском районе. Участников игры примет база Национального центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС.

План подготовки и проведения III Всеукраинского этапа детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» («Джура») утвержден поручением председателя ХОГА Юлии Светличной. К участию в этапе допускаются по одному рою от областей и города Киева - всего будет более 300 участников. Всеукраинский этап игры проводится в условиях лагеря. Рои в лагере будут сочетать военно-патриотическое воспитание, физкультурно-спортивную, туристско-краеведческую и культурно-просветительскую работу.

Торжественное открытие III Всеукраинского этапа игры состоится 14 августа в 11:30 возле памятника Тарасу Шевченко в Харькове.
Справка
Всеукраинская детско-юношеская военно-патриотическая игра «Сокол» («Джура») основана в 2003 году. Участниками игры являются дети и юноши в возрасте от 7 до 18 лет, обучающиеся в школах, внешкольных и профессионально-технических учебных заведениях. Цель игры – воспитание юных патриотов Украины на основе национального достоинства и активной гражданской позиции, а также пропаганда здорового образа жизни. Игра проходит в три этапа, во время которых участники соревнуются в номинациях: военно-тактическая и медицинская подготовка, конкурсы и викторины по истории Украины, туристические эстафеты и тому подобное. Финальный этап игры проходит на всеукраинском уровне.

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