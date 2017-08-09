Харьков

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В Харькове демонтировали «неуставные» МАФы

В Харькове демонтировали «неуставные» МАФы
111 незаконно размещенных на территории Харькова малых архитектурных форм демонтировали за последние 11 месяцев.
Порядок освобождения территории Харькова от самовольно установленных сооружений и малых архитектурных форм был принят на 8 сессии Харьковского горсовета в сентябре 2016 года. Согласно документу, полномочия по демонтажу МАФов переданы Департаменту территориального контроля. Прежде чем сносить киоск, департамент проверяет информацию относительно владельца объекта.

– Мы максимально стараемся защитить интересы и города и предпринимателя, чтобы после сноса не были нарушены права владельца объекта. После того как мы подтверждаем, что малая архитектурная форма установлена самовольно, без разрешительных документов и без наличия соответствующих правоотношений, мы готовим проект решения на исполнительный комитет, где уже принимается решение о демонтаже самовольно установленного объекта, – рассказал директор Департамента территориального контроля Алексей Калина.

После этого предпринимателю выдается предписание о том, чтобы он добровольно демонтировал свой объект в течение трех дней. В противном случае МАФ сносят принудительно, и тогда владелец сможет забрать свой киоск, оплатив услуги сноса, транспортировки и хранения конструкции.

Всего с октября 2016 года исполком принял решения о демонтаже 206-ти самовольно размещенных объектов. На сегодняшний день в Харькове незаконно установлено около 4 тыс. малых архитектурных форм.

Вопросами аренды и размещения МАФов в Харькове занимается коммунальное предприятие «Студенческое», которое расположено по адресу: ул. Чернышевская, 26. Процесс оформления аренды элементов благоустройства занимает около месяца. Договор аренды с предпринимателем подписывается на год, сообщает пресс-служба горсовета.

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