Общество

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Новый Губаревский путепровод будет выше демонтированного и сможет выдержать в три раза большие нагрузки

Новый Губаревский путепровод будет выше демонтированного и сможет выдержать в три раза большие нагрузки
Строительство путепровода - один из этапов ремонта дороги Харьков - Ахтырка, на которую в этом году планируется выделить более 120 млн грн.
Сейчас на объекте практически выполнили подземную часть работ: устроили железобетонные сваи под опоры, строители завершают ростверки и приступают к обустройству стаканов под опоры, сообщили в ХОГА.

– Ремонт дороги, которая соединяет Харьковскую и Сумскую области, без строительства путепровода был невозможен, - объясняет начальник Службы автомобильных дорог Харьковской области Евгений Зражевец. - Мост был признан аварийным еще в 2007 году. В 2008-м движение по путепроводу закрыли и направили через Полковую Никитовку - почти 15 км в обход. Этот проезд крайне неудобен, особенно для тяжелогрузного транспорта, ведь дорога через Полковую Никитовку изношена и не рассчитана на подобные нагрузки. Было много обращений от водителей. И только в прошлом году глава областной администрации Юлия Светличная поставила задачу в кратчайшие сроки подготовить проектно-сметную документацию. Благодаря ее настойчивости средства на строительство наконец были выделены.

К работам на путепроводе дорожники приступили в мае. Почти месяц понадобился, чтобы демонтировать старые части береговых опор и пролетных строений старого моста и устроить подъездные пути к строительной площадке. На данный момент на объекте устроили 28 железобетонных свай под будущие опоры, выполняются работы по устройству ростверков.

– Самое главное для моста - основа, - говорит главный инженер компании-подрядчика «Мост-Девелопмент» Сергей Охота. - Сейчас рабочие заняты армированием стаканов опор. Уже забетонировано основание на первом ростверке, бетонируют второй. Работы выполняем поэтапно, согласно графикам. Рабочие трудятся в две смены, на данный момент людей хватает. Если будет необходимо, увеличим количество рабочих.

Сейчас на объекте работают 24 строителя: 12 днем и 12 ночью.

Качество выполнения работ контролируют представители Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

– Мы отбираем образцы материалов, которые используются на строительстве, проверяем их в лабораториях. Кроме того, нам помогают специалисты Харьковского национального автодорожного университета, - рассказал Сергей Каваками, начальник отдела ремонта и эксплуатационного содержания автодорог и искусственных сооружений САД.

По его словам, новый путепровод будет намного мощнее демонтированного.

– Старый мост был рассчитан на устаревшие нагрузки - до 13 тонн. Новый путепровод рассчитан на проезд транспортных средств весом до 40 тонн, - уточнил Сергей Каваками. - Соответственно, будут увеличены габариты моста: с 6 до 10 м в ширину, с тротуарами в 0,75 м с каждой стороны. Длина моста будет увеличена с 46 до 53 м. Мы стремимся улучшить безопасность движения не только на автодороге, но и на железных дорогах, так подмостовой габарит также будет увеличен - опоры будут находиться на расстоянии 4 м от железнодорожного полотна. Это позволит не только улучшить безопасность, но и увеличить скорость движения поездов.

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