Новый Губаревский путепровод будет выше демонтированного и сможет выдержать в три раза большие нагрузки 9 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Строительство путепровода - один из этапов ремонта дороги Харьков - Ахтырка, на которую в этом году планируется выделить более 120 млн грн.