Кабмин утвердил проект строительства мусороперерабатывающего завода под Харьковом 9 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение Кабинета Министров Украины о строительстве мусороперерабатывающего завода на Дергачевском полигоне твердых бытовых отходов.

Согласно документу, поступившему в Харьковский городской совет 9 августа, общая площадь комплекса составит более 39 га. Предприятие будет построено в две очереди. На комплексе будут установлены газопоршневые и паротурбинные установки для переработки мусора и производства электроэнергии. Общая сметная стоимость строительства составит 1 млрд 364 млн грн.



Напомним, на мусороперерабатывающем заводе из полигонного газа будет вырабатываться электроэнергия, которую планируется продавать энергорынку, зарабатывая таким образом средства на погашение кредита от Мирового банка. Как отмечал ранее первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, Харьков – единственный город в Украине, где будет создано такое предприятие. После подписания соответствующего распоряжения Кабмина начнется строительство завода. Построить мусороперерабатывающее предприятие планируется за 2,5 года.