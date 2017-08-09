Как отдыхают харьковские дети: чиновники устроили проверки в лагерях

В начале августа на оздоровление в лагерь «Факел» в Бердянск заехала первая группа детей из Харьковской области. 200 школьников будут отдыхать здесь в течение 21 дня. Насколько качественными являются условия отдыха и питания в лагере, проверили специалисты Управления по делам молодежи и спорта ХОГА
. Также во время поездки в Запорожскую область представители облгосадминистрации проверили еще один местный лагерь – «Лесная песня» в селе Богатырь Якимовского района, где отдыхают еще 250 харьковских школьников.
Специалисты осмотрели условия проживания и питания детей, оснащение территории спортивными и игровыми площадками, ознакомились с состоянием воспитательной и педагогической работы в учреждениях, проверили наличие медицинского персонала и возможность учреждений безотлагательно отреагировать на любую ситуацию.
Заодно во время посещения лагерей начальник управления Виталий Кириленко вручил юным отдыхающим из Харьковской области спортивный инвентарь.