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Как отдыхают харьковские дети: чиновники устроили проверки в лагерях

Как отдыхают харьковские дети: чиновники устроили проверки в лагерях
Специалисты Управления по делам молодежи и спорта во главе с руководителем управления Виталием Кириленко побывали в лагерях «Лесная песня» и «Факел».
В начале августа на оздоровление в лагерь «Факел» в Бердянск заехала первая группа детей из Харьковской области. 200 школьников будут отдыхать здесь в течение 21 дня. Насколько качественными являются условия отдыха и питания в лагере, проверили специалисты Управления по делам молодежи и спорта ХОГА. Также во время поездки в Запорожскую область представители облгосадминистрации проверили еще один местный лагерь – «Лесная песня» в селе Богатырь Якимовского района, где отдыхают еще 250 харьковских школьников.

Специалисты осмотрели условия проживания и питания детей, оснащение территории спортивными и игровыми площадками, ознакомились с состоянием воспитательной и педагогической работы в учреждениях, проверили наличие медицинского персонала и возможность учреждений безотлагательно отреагировать на любую ситуацию.

Заодно во время посещения лагерей начальник управления Виталий Кириленко вручил юным отдыхающим из Харьковской области спортивный инвентарь.

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