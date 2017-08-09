Как отдыхают харьковские дети: чиновники устроили проверки в лагерях 9 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Специалисты Управления по делам молодежи и спорта во главе с руководителем управления Виталием Кириленко побывали в лагерях «Лесная песня» и «Факел».