Региональный центр админуслуг планируют открыть на День Харькова

Таких объектов в Украине еще не строили. Региональный ЦПАУ – пример современного архитектурного решения, здания, отвечающего всем уровням комфорта. Кроме того, это будет центр, где впервые харьковчане и жители области смогут получать в одном месте более 300 услуг социального и административного характера.
Сейчас в здании завершаются плиточные, малярные работы и отделка фасада. На первом этаже в зале приема уже установлена большая стойка рецепции для администраторов. Основные цвета, которые использовали в интерьере, – белый и светло-серый. После завершения строительных работ в центре оборудуют рабочие места, подключат необходимую технику и оборудование.
Со строительством центра лучше и комфортнее станет весь микрорайон. Сейчас ремонтируют фасады зданий, которые расположены рядом, дороги, тротуары, устанавливают новые остановочные павильоны. Перед зданием центра строят парковку на 250 мест, а после открытия к центру пустят дополнительные маршруты общественного транспорта.
В Региональном центре админуслуг будут работать самые востребованные службы города и области. Центр занимает площадь 6 тыс. кв. м и организован по принципу открытого пространства, без кабинетной системы. Пользоваться услугами центра смогут как жители Харькова и Харьковской области, так и жители других регионов Украины. Время приема заявителя будет составлять не более 15 минут. В здании создали все условия для посетителей с ограниченными возможностями. К работе в центре уже подготовили 320 человек, сообщили в Харьковском горсовете
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