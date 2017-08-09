«Динамо» сыграет в чемпионате Украины 9 августа 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

Харьковский хоккейный клуб «Динамо» будет представлять Харьков в Украинской хоккейной лиге (УХЛ).

На этой неделе харьковчане провели первое общекомандное собрание с участием генерального директора клуба Валерия Середенко, будущего тренерского штаба и хоккеистов.



Декларацию об участии в сезоне 2017/2018 еще 7 июня подписали представители восьми клубов: «Белый Барс» (Белая Церковь), «Дженералз» (Киев), «Донбасс» (Донецк), ХК «Кременчук» и криворожский «Кривбасс», а также три новичка Лиги: «Галицкие Львы» (Новояворивск) «Динамо» (Харьков), ХК Днепр (Днепр), сообщает sportevents.kharkiv.ua.



Клубами было принято решение о кардинальном омоложении чемпионата и введении возрастных ограничений для игроков: в заявке разрешено иметь максимум пять игроков 1993-1996 года рождения; участие хоккеистов, рожденных до 1993 года, запрещено;

участие хоккеистов младше 16 лет также запрещено.



«Динамо» планирует сделать ставку на воспитанников харьковской СДЮСШОР, которая в сезоне 2016/2017 была признана лучшей хоккейной школой в Украине.



Ориентировочно сезон стартует в начале сентября матчем чемпиона и вице-чемпиона – «Донбасса» и ХК «Кременчуг».