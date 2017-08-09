Повара и папарацци: в колонии открыли курсы кондитеров и фотографов 9 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Государственном учреждении «Кременчугская воспитательная колония» открыли краткосрочные профессиональные курсы по направлениям подготовки: «повар-кондитер», «юный фотограф» и «пользователь персонального компьютера».

Благодаря налаженному сотрудничеству и материальной поддержке Всеукраинской молодежной общественной организации «Европейская интеграция» юноши будут иметь возможность овладеть дополнительными профессиональными умениями и навыками для дальнейшей реинтеграции в обществе и трудоустройства после освобождения. Направления подготовки ребята выбирали самостоятельно, по собственному желанию. Занятия будут включать как теоретическую, так и практическую подготовку.



— Овладение дополнительными профессиональными умениями и навыками даст возможность ребятам скорее найти место трудоустройства после освобождения, стать полезным своей семье и близким, обществу в целом, — отметил начальник колонии Юрий Величко.