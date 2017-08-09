Общество

  • 150
    •  / 

Повара и папарацци: в колонии открыли курсы кондитеров и фотографов

Повара и папарацци: в колонии открыли курсы кондитеров и фотографов
В Государственном учреждении «Кременчугская воспитательная колония» открыли краткосрочные профессиональные курсы по направлениям подготовки: «повар-кондитер», «юный фотограф» и «пользователь персонального компьютера».
Благодаря налаженному сотрудничеству и материальной поддержке Всеукраинской молодежной общественной организации «Европейская интеграция» юноши будут иметь возможность овладеть дополнительными профессиональными умениями и навыками для дальнейшей реинтеграции в обществе и трудоустройства после освобождения. Направления подготовки ребята выбирали самостоятельно, по собственному желанию. Занятия будут включать как теоретическую, так и практическую подготовку.

— Овладение дополнительными профессиональными умениями и навыками даст возможность ребятам скорее найти место трудоустройства после освобождения, стать полезным своей семье и близким, обществу в целом, — отметил начальник колонии Юрий Величко.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей9 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2902 грн
100 USD 2572.45 грн
100 EUR 3017.74 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи