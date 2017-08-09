Из Харькова в Сумы снова можно доехать экономно 9 августа 2017 г. Олег Столбецов 0 0

Харьковчане после перерыва в несколько месяцев снова получили возможность доехать в соседние Сумы и обратно двумя пригородными поездами с пересадкой в Люботине.

Это стало возможным с продлением Южной железной дорогой маршрута пригородного дизель-поезда № 6267 Люботин — Смородино до Сум и обратного дизель-поезда № 6268 Смородино — Люботин от Сум. Из Люботина поезд № 6267 уходит каждый день в 9.12 и, проследовав со всеми остановками, прибывает в Сумы в 13.38. Обратно из Сум поезд № 6268 отходит в 14.06 и прибывает в Люботин в 18.55.



Харьковчанам, чтобы пересесть в Люботине на поезд № 6267, нужно выехать с вокзала Харьков-Пассажирский в 7.48 ежедневной электричкой до Люботина, прибывающей туда в 8.35. По будням также можно выехать дизель-поездом № 6269 в 8.12, прибывающим в Люботин в 8.55. А прибыв в Люботин со стороны Сум поездом № 6268, продолжить путь в Харьков можно в 19.25 электропоездом № 6334, прибывающим на вокзал Харьков-Пассажирский в 20.08. Такие варианты удобны тем, кто хочет сэкономить на стоимости билета, прежде всего — пассажирам-льготникам, имеющим право бесплатного проезда в пригородных поездах.