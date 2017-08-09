Происшествия

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«Домушникам» пришлось прыгать из окна

«Домушникам» пришлось прыгать из окна
Сотрудники полиции Дергачевского отдела полиции задержали за совершение преступления 41-летнего и 45-летнего граждан другого государства.
При попытке сбежать злоумышленники выпрыгнули из окна третьего этажа.

В Дергачевский райотдел поступило сообщение от 42-летней жительницы поселка Солоницевка о том, что она не может открыть входную дверь своей квартиры, расположенной на третьем этаже, сообщили в Главном управления Нацполии в Харьковской области.

Выехав на место происшествия, сотрудники полиции задержали злоумышленников. Установлено, что в квартиру они проникли путем подбора ключа. При попытке скрыться с места происшествия  выпрыгнули из окна. Обоих с травмами забрали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Во время осмотра места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Мужчинам уже сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.

Дергачевским районным судом Харьковской области относительно последних избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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