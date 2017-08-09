«Домушникам» пришлось прыгать из окна 9 августа 2017 г. Каролина Борец 0 0

Сотрудники полиции Дергачевского отдела полиции задержали за совершение преступления 41-летнего и 45-летнего граждан другого государства.

При попытке сбежать злоумышленники выпрыгнули из окна третьего этажа.



В Дергачевский райотдел поступило сообщение от 42-летней жительницы поселка Солоницевка о том, что она не может открыть входную дверь своей квартиры, расположенной на третьем этаже, сообщили в Главном управления Нацполии в Харьковской области.



Выехав на место происшествия, сотрудники полиции задержали злоумышленников. Установлено, что в квартиру они проникли путем подбора ключа. При попытке скрыться с места происшествия выпрыгнули из окна. Обоих с травмами забрали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Во время осмотра места происшествия изъяты вещественные доказательства.



Мужчинам уже сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.



Дергачевским районным судом Харьковской области относительно последних избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.