Харьков

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В Харькове перекладывают водопровод

В Харькове перекладывают водопровод
С начала 2017 года бригады КП «Харьковводоканал» переложили более 13 км водопроводных сетей. До конца года планируется переложить еще около 20 км сетей.
В частности, ведутся работы по замене технически изношенной водопроводной магистрали диаметром 300 мм в Новобаварском районе в районе круга троллейбуса №11. На данном участке планируется заменить 600 м трубопровода на новый, выполненный из более долговечных и износостойких материалов.

Работы на данном участке проводятся без отключений абонентов от водопроводной сети. После того как будет закончена перекладка, на время переподключения водоснабжение будет отключено на сутки. На данный период будет осуществлен подвоз воды автоцистернами предприятия.

Подготовка к отопительному сезону также ведется согласно графику. Общая готовность объектов водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону составляет около 75%, сообщили в пресс-службе водоканала.

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