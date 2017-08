Умер музыкант Глен Кэмпбелл

В США на 82-м году жизни скончался музыкант и актер Глен Кэмпбелл.

Как отмечается, Кэмпбелл страдал болезнью Альцгеймера, которую у него диагностировали в 2011 году.

Глен Кэмпбелл родился 22 апреля 1936 года в городе Делайт, штат Арканзас. Профессиональную карьеру музыканта он начал в 1954 году, присоединившись к группе Dick Bills' band.

В 1958 году Кэмпбелл создал собственную группу под названием Glen Campbell and The Western Wranglers. В 1960-х годах к коллективу пришла национальная популярность. В 1967 году Американская академия звукозаписи удостоила Кэмпбелла премий «Грэмми» в кантри- и поп-номинациях.

Кэмпбелл принимал участие в записи таких известных композиций, как «Strangers in the Night» Фрэнка Синатры, «You’ve Lost That Lovin' Feeling» дуэта The Righteous Brothers и «I’m a Believer» группы The Monkees. Также он сотрудничал с Элвисом Пресли и группой The Mamas & the Papas. Кроме того, в 1965 году Кэмпбелл принимал участие в турне The Beach Boys как полноправный участник группы.