Хакеры опубликовали телефоны и адреса актеров «Игры престолов»
10 августа 2017 г.
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10 августа 2017 г.
В сеть были слиты номера телефонов, домашние адреса и адреса электронной почты Эмилии Кларк (играет роль Дейенерис Таргариен), Кита Харингтона (Джон Сноу), Питера Динклэйджа (Тирион Ланнистер), Лины Хиди (Серсея Ланнистер).
О кибератаке на сеть HBO стало известно 1 августа. Тогда хакеры выложили в сеть сценарий четвертого эпизода седьмого сезона «Игры престолов» и спойлеры к некоторым другим проектам. 4 августа четвертая серия была слита полностью. Хакеры заявили, что им удалось получить доступ к тысячам файлов.
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