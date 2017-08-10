Хакеры опубликовали телефоны и адреса актеров «Игры престолов»

Хакеры, укравшие полтора терабайта данных американского телеканала HBO, опубликовали персональную информацию актеров, играющих в седьмом сезоне сериала «Игра престолов».

В сеть были слиты номера телефонов, домашние адреса и адреса электронной почты Эмилии Кларк (играет роль Дейенерис Таргариен), Кита Харингтона (Джон Сноу), Питера Динклэйджа (Тирион Ланнистер), Лины Хиди (Серсея Ланнистер).



Во вторник, 8 августа, сообщалось, что хакеры обнародовали сценарий пятой серии новой «Игры престолов» и потребовали у директора HBO Ричарда Плеплера выкуп за имеющиеся в их распоряжении еще не опубликованные данные.

О кибератаке на сеть HBO стало известно 1 августа. Тогда хакеры выложили в сеть сценарий четвертого эпизода седьмого сезона «Игры престолов» и спойлеры к некоторым другим проектам. 4 августа четвертая серия была слита полностью. Хакеры заявили, что им удалось получить доступ к тысячам файлов.