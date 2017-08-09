Apple запатентовала новый iPhone
9 августа 2017 г.
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9 августа 2017 г.
Заявка была подана в 2007 году. В документе представлены схематичные изображения устройства, а также краткая информация о девайсе. При этом в заявке описывается принцип работы технологии 3D Touch, которая появилась только в iPhone 6s в 2016 году.
«Одна из поверхностей (например, дно) имеет сенсорную поверхность и чувствительно к силе, с помощью которой пользователь осуществляет ввод данных. На второй поверхности (например, верхняя часть) отображается требуемая информация», — говорится в документе.
В конце июля Apple прекратила производство аудиоплееров iPod nano и iPod shuffle. Вместе с этим корпорация продолжит выпускать плеер iPod touch, который будет доступен с 32 и 128 гигабайтами памяти. Стоимость этих устройств была снижена до 199 долларов и 299 долларов соответственно.
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