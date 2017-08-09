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Медики открыли новую опасность марихуаны

Медики открыли новую опасность марихуаны
Курение марихуаны приводит к трехкратному увеличению риска смерти от высокого кровяного давления.
К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджии.

Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе масштабного исследования NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey). В 2005-2006 году 1213 добровольцев старше 20 лет прошли анкетирование и указали, употребляли ли они марихуану и в каком возрасте. Эти сведения были объединены с данными о смертности в 2011 году.

Ученые проверили, существует ли связь между курением каннабиса и смертью от гипертонии, заболеваний сердца и поражения сосудов головного мозга. При этом учитывался пол, возраст и этническая принадлежность. Оказалось, что у любителей марихуаны вероятность умереть от высокого кровяного давления была выше в 3,42 раза, чем у людей в других группах. При этом в каждый отдельный год употребления каннабиса риск смерти повышался в 1,04 раза.

Каннабис оказывает ряд эффектов на сердечно-сосудистую систему, в том числе увеличивает частоту сердечных сокращений и провоцирует гипертонию. Врачи сообщали о случаях стенокардии и инфарктов после курения марихуаны.

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