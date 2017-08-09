Как рассчитать пенсию

Статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (закон 1058), предусмотрено, что граждане имеют право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста, определенного этой статьей, при наличии не менее 15 лет страхового стажа, разъяснили в Пенсионном фонде Украины.
Размер пенсии определяется в соответствии со статьями 27 и 28 закона 1058. При этом учитывается страховой стаж, исчисленный в соответствии со статьями 24 и 25 закона и заработная плата (доход), исчисленная в соответствии со статьями 40 и 41 закона.
Размер пенсии по возрасту определяется по формуле: П = Зп x Кс, где П — размер пенсии в гривнах; Зп — заработная плата (доход) застрахованного лица, с которой исчисляется пенсия в гривнах; Кс — коэффициент страхового стажа, определенный в соответствии со статьей 25 закона.
Согласно статье 40 закона 1058 для исчисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. По желанию пенсионера или в случае, если страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года, составляет менее 60 месяцев, учитывается также заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 независимо от перерывов. Однако такой вариант возможен только при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами.
Назначение пенсии осуществляется территориальными управлениями Пенсионного фонда Украины, куда вы можете обратиться для проведения предварительного расчета размера пенсии.
Размер пенсии также можно рассчитать самостоятельно с помощью программы «Пенсионный калькулятор» на сайте Пенсионного фонда Украины
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