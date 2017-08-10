Харьков занял шестое место в рейтинге комфортности
10 августа 2017 г.
Мирослава Лебедь
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Рейтинг комфортности украинских городов — наверное, самый субъективный из всех рейтингов журнала «Фокус», хотя он большей частью базируется на объективных данных, взятых из открытых источников.
Комфортность жизни в городе складывается из совокупности нескольких факторов. И Харьков по совокупности этих факторов оказался на седьмом месте в Украине.
Первый фактор — экономическое благополучие. Не менее важна удовлетворенность жителей состоянием коммунального хозяйства — водоснабжением, канализацией, тротуарами, вывозом мусора, муниципальным транспортом, детскими садами и школами и т. д. Помимо этого, нужно было учесть безопасность жизни и экологическую обстановку. Наконец, очень важна возможность и готовность горожан посещать другие страны и перенимать чужой опыт, ведь вряд ли можно назвать комфортной жизнь в окружении недалеких людей.
Формализовать и замерить каждый из этих факторов просто. А вот с оценкой их в комплексе возникают проблемы. Простой пример. Для студента самым комфортным будет город с большим числом престижных вузов, бурной ночной жизнью и возможностью найти подработку к стипендии. Все остальное его особо не интересует. Но уже спустя пару лет, когда он превратится в молодого специалиста, на первый план выйдут зарплата и возможность карьерного роста. Прошло еще несколько лет, бывший студент создал семью, и для него архиважным вопросом становится цена жилья. Появились дети — он начинает задумываться об экологии и доступности школ и спортивных секций. Наконец, в пенсионном возрасте на первый план выходят тишина и низкие цены на продукты.
Тем не менее эксперты «Фокуса» попытались объять необъятное и распределили доли вышеприведенных факторов в общей оценке городов, получив некую «среднюю температуру по палате».
Главное, что показал рейтинг, — в Украине нет идеального города для жизни. Даже Киев с его наилучшим результатом набрал лишь 60 баллов из 100 возможных. Второй в рейтинге Львов получил 58,7 баллов, а замыкающий тройку лидеров Луцк — 57,7 баллов. Если перевести это в пятибалльную шкалу — получаем «тройку». А средний балл принимавших участие в рейтинге Киева и областных центров страны составил 45,7. А это уже откровенно неудовлетворительная оценка. Образно говоря, среднестатистический областной центр страны — это «град обреченный», в котором можно выжить, но нельзя жить.
Как считали
В рейтинге комфортности украинских городов участвовали столица и все областные центры, за исключением оккупированных Донецка, Луганска, а также административного центра аннексированного Крыма — Симферополя. Каждый из 22 городов мог набрать максимально 100 баллов.
30 баллов город мог получить за экономическое положение. Учитывались шесть критериев (каждый мог принести по 5 баллов соответственно): средний уровень официальной зарплаты, стоимость базовой потребительской корзины, цена однокомнатной квартиры экономкласса, средняя стоимость аренды «однушки», соотношение количества вакансий к резюме (число соискателей на одно рабочее место), а также уровень инвестиционной привлекательности (рассчитан рейтинговым агентством «Евро-рейтинг»).
15 баллов города могли получить за безопасность проживания. Эксперты проанализировали статистику Нацполиции по уровню преступлений против жизни и против собственности за первые пять месяцев этого года, а также оценки СБУ по угрозе терроризма в разных городах страны. За каждый из этих критериев давали до 5 баллов.
15 баллов город мог получить за инфраструктуру междугородного транспорта. «Фокус» подсчитал количество авиа- и железнодорожных маршрутов из Киева и каждого из областных центров, а также число проходящих через город автомагистралей международного и местного значения. За каждый из этих пунктов давали до 5 баллов.
10 баллов город мог получить исходя из оценки качества муниципальных услуг самими горожанами. За основу был взят третий Всеукраинский муниципальный опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг». В нем жители Киева и областных центров дали оценку состоянию тротуаров, дорог, придомовых территорий, количеству парковок и удобству городского транспорта, уличному освещению, качеству водоснабжения и работе канализации, вывозу мусора и др.
10 баллов — за экологию: по 5 баллов за наименьшую загрязненность воздуха и минимальное количество опасных отходов в регионе.
10 баллов — за мобильность горожан, их возможность и желание посещать другие страны. Респонденты третьего всеукраинского муниципального опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», отвечали, побывали ли они за последние 5 лет в какой-либо из стран ЕС и отдыхали ли на заграничных курортах. За каждый из этих пунктов давалось до 5 баллов.
10 баллов города могли получить по результатам опроса читателей «Фокуса», в котором более 1,3 тыс. человек ответили на вопрос: какой город Украины вы считаете наиболее комфортным для жизни?
Наивысший балл присваивался за лучший результат. Дальше баллы распределялись пропорционально абсолютным значениям. К примеру, Винница получила наивысшую оценку — 5 баллов за дешевизну условной потребительской корзины (831 грн.). В Днепре продуктовый набор оказался на 59 грн. дороже, чем в Виннице, и город набрал 4,5 балла. По этому же показателю Киев оказался самым дорогим городом и не заработал баллов.
Харьков — на шестом месте
Итоговый балл Харькова — 55,6. Из достоинств были выделены: хорошее состояние коммунального хозяйства; хорошее междугородное сообщение; относительно недорогая жизнь. Из недостатков отметили высокий уровень преступности и риск социально-политической дестабилизации.
Несмотря на довольно низкие зарплаты и соседство с зоной АТО, харьковчане любят свой город. Согласно результатам третьего Всеукраинского муниципального исследования группы «Рейтинг», жители Харькова оценили качество муниципальных услуг и городской инфраструктуры в 3,2 балла — это один из самых высоких показателей по стране. Кроме того, Харьков — один из лучших по инвестиционной привлекательности городов. Представительства в Харькове имеет большая часть работающих в Украине компаний. Отсюда неплохие перспективы карьерного роста. Бизнес-коммуникацию облегчает прекрасное транспортное сообщение Харькова как с городами Украины, так и с зарубежьем.
Как не крути, а Харьков определенное время был столицей советской Украины. Это оставило неплохое наследие. Здесь много известных вузов, красивая архитектура, парки и другие места, где можно отдохнуть.
Однако и проблем в Харькове хватает. Главные из них — высокий уровень преступности и дорогое жилье. Цена квадратного метра в городе колеблется в пределах 700 долларов. Стоимость аренды квартиры в Харькове чуть меньше, чем в Киеве, и составляет сегодня 4,6 тыс. грн. в месяц.
Власти пытаются решать проблему доступности жилья. Сейчас в Харькове ведется интенсивное строительство 66 новых комплексов, однако их введение в эксплуатацию — дело не одного дня.
Столица — впереди
Киев с 60 баллами оказался на первом месте в рейтинге. Из достоинств были отмечены: высокие зарплаты; возможность легко найти работу; большое число междугородних сообщений. Недостатки: высокие цены, дорогое жилье; дефицит парковок, пробки на дорогах; высокий уровень преступности.
В Киев, как и в любую другую столицу, стекается активная часть населения страны. В городе самые высокие зарплаты в Украине. Именно в Киеве перед высококлассными специалистами открываются наибольшие карьерные перспективы, так как здесь базируются головные офисы основных украинских предприятий и центральные органы власти.
По данным Госстата, киевлянин в среднем официально зарабатывает около 10,8 тыс. грн. в месяц. Это в полтора-два раза больше, чем в регионах. Но жить в столице тоже недешево — город занимает первое место в Украине как по стоимости квартир, так и по цене их аренды.
Потребительская корзина в столице (основные продукты и топливо) также самая дорогая — на 40–50% дороже, чем в других городах Украины. Кроме того, несмотря на «богатую» жизнь, обитать в Киеве не очень комфортно. Всему виной — перенаселение города. В столице переполненный общественный транспорт, огромные пробки на дорогах и перегруженная офисными центрами и припаркованными кое-как автомобилями центральная часть. Огромное неудобство доставляет киевлянам и несанкционированная торговля на улицах.
Еще одна проблема Киева — высокий уровень: после начала АТО в столицу устремился поток криминалитета из восточных областей страны. Увеличилось количество не только грабежей и угонов авто, но и резонансных убийств.
Тем не менее для многих украинцев Киев остается наиболее желанным для проживания городом страны. Ведь несмотря на кризис, здесь нетрудно найти работу. А сама атмосфера столицы располагает к активной и полноценной жизни. Здесь много парков и зон развлечений. К достоинствам Киева можно отнести также удобное транспортное сообщение с большинством городов страны и европейских столиц, что с введением безвиза делает жителей столицы еще более открытыми для мира.
Кто последний
Второе место в рейтинге комфортности городов занял Львов с итоговым баллом 58,7. На третьем месте — Луцк (итоговый балл 57,7), на четвертом — Винница (56,5). Пятая ступенька досталась Ивано-Франковску (56), шестым идет, как уже говорилось, Харьков (55,6), за ним с солидным отставанием следует Тернополь (52,3). Восьмое место отдали Хмельницкому (51,7), девятое — Ровно (48,6), десятое — Ужгороду (47,8). Днепр — в середине списка, на 11-й строчке рейтинга (47,3), далее идет Житомир (46,5) — 12-е место. 13-е место досталось Одессе (45,2), 14-е место — за Черновцами (43,6), 15-е — за Запорожьем (40,1). У Полтавы — 16-е место и 40 баллов, у Черкасс — 17-е (37,1), у Кропивницкого — 18-е (37), у Николаева — 19-е место (34,5). Последняя тройка выглядит так: 20-е место — Чернигов (33,4), 21-е — Сумы (28), 22-е — Херсон (27,9).
У Херсона — самый плохой результат среди областных центров страны. Наихудшие оценки жители Херсона, в частности, поставили учебным заведениям, водоснабжению, состоянию придомовых территорий, сфере торговли, учреждениям культуры, городскому освещению, медицине. О благосостоянии региона красноречиво свидетельствует то, что Херсонщина, по словам вице-премьера Павла Розенко, входит в тройку лидеров по числу заявлений относительно субсидий на оплату коммунальных услуг. По данным муниципального опроса, только 6% херсонцев ощущают себя в полной безопасности на улицах города после наступления темноты.