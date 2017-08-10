Харьков занял шестое место в рейтинге комфортности 10 августа 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

Рейтинг комфортности украинских городов — наверное, самый субъективный из всех рейтингов журнала «Фокус», хотя он большей частью базируется на объективных данных, взятых из открытых источников.