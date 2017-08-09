Попытка донецких рейдеров захватить земли «Агротрейда» полностью провалилась

Противоправные действия донецких рейдеров с экс-директором СТОВ «Колос» (который входит в группу компаний «Агротрейд») с целью захвата земель «Агротрейда» провалилась.

Незаконная перерегистрация договоров аренды земли СТОВ «Колос» на мариупольскую фирму «ТД «Трейдторг» отменена Минюстом и другими компетентными органами.Действия рейдеров были крайне отрицательно восприняты пайщиками предприятия «Колос», так как ставили под угрозу стабильные отношения, выстроенные годами.– На собрании мы вместе с людьми и районной администрацией выработали стратегию защиты. После расследования Минюстом и другими компетентными органами незаконная перерегистрация договоров аренды на «ТД «Трейдторг» была полностью отменена. Данная ситуация попала в СМИ и рейдеры, испугавшись публичности, отступили. При этом мы постоянно мониторим ситуацию, ожидая повторения подобных действий. К сожалению, такова украинская реальность, – прокомментировал действия компании директор департамента земельных отношений Группы «Агротрейд» Алексей Бабешко.В «Агротрейде» отметили, что данный инцидент не отразится на планах компании по развитию инфраструктуры сел и поддержки проектов Коломакского района.В управлении компании отметили синхронность действий донецких рейдеров и бывшего директора СТОВ «Колос» Леонида Торяника, который уже пытался в прошлом году незаконным способом перерегистрировать договора аренды на свое предприятие. Однако, эти попытки были предотвращены юристами «Агротрейда». Информация о незаконных действиях была передана правоохранительным органам.Группа «Агротрейд» – крупнейшая агрокомпания Украины, которая производит зерновые, нишевые и органические культуры, экспортирует зерно и муку в страны ЕС, Дальнего и Ближнего Востока. Производит семена и имеет развитую элеваторную структуру.