Счетчики тепла должны быть установлены до августа 2018 года

Также запрещено присоединять к внешним инженерным системам новые дома, если они не оборудованы приборами учета.
Разъясняя нюансы вступившего в силу 2 августа Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергей Магдисюк напомнил, что до августа этого года счетчики воды и тепла в домах устанавливали за счет инвестиционных программ обслуживающих предприятий, сообщает пресс-служба ХОГА
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— Все затраты на установку приборов учета ложились в тариф и учитывались в процессе принятия и выполнения инвестиционной программы. Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» обязывает операторов внешних инженерных сетей оборудовать 100% жилых домов бытовыми узлами учета тепловой энергии и воды за счет потребителей, — говорит Сергей Магдисюк.
Так, до 2 августа 2018 года жилой фонд на 100% должен быть оснащен приборами учета тепловой энергии. Также закон запрещает присоединять к внешним инженерным системам новые дома, если они не оборудованы приборами учета.
— По оценкам экспертов, после выполнения всех мероприятий, которые прописаны в законе, неучтенный расход воды будет снижен на три четверти, а потребление тепловой энергии сократится на 15–20%, — привел данные Сергей Магдисюк.
В свою очередь, начальник Управления топливно-энергетического комплекса ХОГА Алексей Белоцкий напомнил о нормах Закона Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».
— Согласно этому закону, до 1 января 2018 года у всех абонентов должны быть установлены узлы учета газа, что позволит эффективно использовать энергоресурсы. Обязанность по установке узлов учета лежит на газораспределительных предприятиях. В Харькове это «Харьковгоргаз», а на территории области — «Харьковгаз». Категория, которая еще не полностью покрыта узлами учета, — это потребители, у которых есть газовые плиты, — рассказывает Алексей Белоцкий.
Он также отметил, что установка общедомовых счетчиков вызвала резонанс со стороны потребителей, которые не согласились рассчитывать потребление газа по унифицированному учету.
— Со стороны ХОГА была проведена работа — газораспределительные предприятия на сегодня прекратили установку общедомовых узлов учета. Там, где они установлены, их будут использовать как технологические, — отмечает Алексей Белоцкий.