Абитуриенты с высокими баллами не смогли поступить в вузы 10 августа 2017 г. Екатерина Копанева 0 0

Десятки абитуриентов с высокими баллами в сертификатах внешнего тестирования не смогли поступить в вузы из-за того, что места госзаказа по их специальностям в последний момент аннулировали.



Вступительная кампания 2017 года с самого начала проходит под лозунгом: «Ни дня без скандала». Сначала абитуриенты не могли зарегистрировать свои электронные кабинеты, потом компьютерная система уничтожила более 40 тысяч заявлений поступающих, а некоторым даже изменила баллы, пишут «Факты». Когда эти проблемы с грехом пополам решили, возникли новые. Например, с сельским коэффициентом. Внедрение сельского коэффициента — новшество 2017 года, в соответствии с которым баллы абитуриентов из сел система должна была умножить на 1,02. Но в день, когда все вузы обязаны были обнародовать списки рекомендованных к зачислению на бюджет, неожиданно выяснилось, что дополнительные баллы система ошибочно прибавила абитуриентам из городов, а не из сел. Новая проблема, и, как следствие, списки рекомендованных к зачислению смогли обнародовать на полдня позже, чем планировали.



Эти списки многих абитуриентов шокировали. В первую очередь отличников, которые были уверены, что с высокими баллами внешнего оценивания обязательно поступят на бюджет. Тем не менее в этом году многие абитуриенты со средним баллом выше 190 (из 200 возможных) на бюджет не поступили, в то время как на некоторые специальности без проблем прошли те, кто едва смог набрать 130—140 баллов.



Как такое могло произойти? Ведь до сих пор высокие баллы в сертификатах внешнего оценивания фактически были гарантией того, что абитуриент поступит на бюджетное место. В этом году места госзаказа распределяют по принципу широкого конкурса: чем больше абитуриентов с высокими баллами претендуют на определенную специальность в определенном университете, тем больше на эту специальность дадут бюджетных мест. В Минобразования этот принцип называют справедливым: дескать, чем популярнее вуз, тем больше ему дадут бюджетных мест. В результате и абитуриенты будут довольны, и университетам будет к чему стремиться. Но на деле получилось, что система сработала против абитуриентов с высокими баллами в сертификатах внешнего тестирования.



Так было, например, в случае с 17-летним Ярославом Лепехой из Чернигова. К поступлению в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Ярослав готовился несколько лет и на внешнем независимом оценивании получил очень хороший результат: 197 баллов по украинскому языку и литературе, 193,5 — по истории Украины и 180 — по английскому языку. С учетом школьного аттестата конкурсный балл — 190,65. В предыдущие годы с такими баллами место на бюджете ему было бы обеспечено. Однако результат шокировал парня: несмотря на высокие баллы, он не попал на бюджет ни по одному из приоритетов.



— Своим последним приоритетом я указал специальность «история и археология» в Черниговском национальном педагогическом университете. Этот университет большой популярностью среди абитуриентов не пользуется. Уж в этот вуз со своими баллами я точно должен был пройти! — рассказывает Ярослав. — Стал выяснять, почему меня не взяли даже туда, и узнал, что набор на эту специальность… аннулировали. Но ведь заявление на бюджетное место у меня приняли! Из всех, кто подавал документы на эту специальность, я явно был первым в рейтинге. Если бы знал, что подаю документы на специальность, по которой, в принципе, не будет бюджетных мест, выбрал бы другой вуз. Но как я мог это узнать?



И этот случай — не единственный. Многие поступающие и их родители рассказывают свои истории в соцсетях, и эти истории очень похожи. Практически во всех случаях в последний момент аннулировали набор на ту или иную специальность. В то время как, например, в Киевском государственном институте декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука одна и та же абитуриентка каким-то образом была зачислена сразу на три специальности — все три на бюджет.



Почему же в этом году некоторые абитуриенты с высокими баллами не получили бюджетных мест? И почему система принимала заявления на те специальности, на которые потом набор аннулировали? Оказалось, в этом году ввели новое правило, в соответствии с которым сам вуз устанавливал, при каком количестве бюджетников он готов набирать группу на ту или иную специальность. Большинство вузов указали, что даже одного студента-бюджетника для формирования группы им будет достаточно. Некоторые указали, что студентов-бюджетников должно быть, например, не меньше пяти. И если потом оказывалось, что претендентов на бюджет они набрали не пять, а четыре, конкурсный набор аннулировался — и те четверо абитуриентов, которые по баллам попадали на бюджет, оказывались за бортом.



— Именно так было в случае с Ярославом Лепехой, который, несмотря на высокие баллы в сертификатах ВНО, не поступил в Черниговский национальный педагогический университет, — объяснил «Фактам» директор Департамента высшего образования Министерства образования Украины Олег Шаров. — Университет указал, что не станет набирать группу на эту специальность, если бюджетников будет меньше пяти человек. А к ним по адресному распределению попали четыре человека. Соответственно, вуз отказался от формирования такой группы. Хотя лично я не уверен, что вуз в этой ситуации поступил логично. Но университет воспользовался своими автономными правами. С теми абитуриентами, кто попал в такую ситуацию, мы сейчас работаем. Большинству из них мы уже позвонили. Многие с радостью согласились на те варианты, которые им предложили. Некоторые попросили время на раздумье. Время есть — для них мы продлим сроки подачи оригиналов документов. Пока не удалось дозвониться только до нескольких абитуриентов.