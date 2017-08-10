Общество

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В Качановской колонии проходят медосмотры

В Качановской колонии проходят медосмотры
В Государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» проводятся плановые профилактические осмотры осужденных.
При проведении таких осмотров используются новые технологии, среди которых телекард-оборудование, которое предназначено для снятия и передачи ЭКГ по любым каналам (связи, радиосвязи, телефону), сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Под телемедициной понимается использование современных информационных и телекоммуникационных технологий для диагностики ранних проявлений заболеваний сердечно-сосудистой системы и лечение в экстренных случаях. С начала года было проведено плановых электрокардиограмм 198 осужденным.

Как отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко, проведение регулярных медицинских осмотров помогает своевременно выявлять осужденных, которые тяжело заболели и нуждаются в своевременной медицинской помощи.

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