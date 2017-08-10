В Качановской колонии проходят медосмотры 10 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» проводятся плановые профилактические осмотры осужденных.

При проведении таких осмотров используются новые технологии, среди которых телекард-оборудование, которое предназначено для снятия и передачи ЭКГ по любым каналам (связи, радиосвязи, телефону), сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Под телемедициной понимается использование современных информационных и телекоммуникационных технологий для диагностики ранних проявлений заболеваний сердечно-сосудистой системы и лечение в экстренных случаях. С начала года было проведено плановых электрокардиограмм 198 осужденным.



Как отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко, проведение регулярных медицинских осмотров помогает своевременно выявлять осужденных, которые тяжело заболели и нуждаются в своевременной медицинской помощи.