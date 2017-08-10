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Сколько стоит собрать ребенка в школу: инфографика

Сколько стоит собрать ребенка в школу: инфографика
Сколько стоит собрать ребенка в школу: инфографика Необходимый бюджет на сборы ребенка в 2017 году в школу вырос на 7%, подсчитали аналитики онлайн-маркета Bigl.ua, проанализировав стоимость школьных товаров за два года.
Подорожали канцтовары, одежда и спортивная форма, а товары для рисования, наоборот, подешевели. В среднем покупка самых необходимых школьных товаров будет стоить родителям 6170 грн. для девочки и 6009 грн. для мальчика.

Канцтовары. Набор канцтоваров первой необходимости будет стоить в среднем 435 грн., на 14% дороже, чем такой же в прошлом году. Он состоит из пяти ручек, 15 тетрадей, дневника, 10 обложек на книги, тканевого пенала, четырех карандашей, ластика и линейки. Однако такой набор подойдет скорее старшеклассникам, у которых уже нет предметов «Музыка» и «Рисование». Для младшеклассников придется еще добавить к расходам 298 грн. на нотную тетрадь и товары для рисования (краски, альбомы и карандаши). Стоимость полного стандартного набора для школьника в этом году достигает 766 грн.



Гардероб. Если формировать ребенку капсульный гардероб и комбинировать базовые вещи с купленными ранее, можно существенно сэкономить. Минимальный набор повседневной одежды и обуви для школьницы в этом году суммарно стоит 1844 грн. (на 59 грн. больше, чем в 2016-м), для школьника — 1558 грн. (на 54 грн. больше, чем в 2016-м). Из него за базовые вещи (юбку, брюки, две блузки) для девочки нужно заплатить 1093 грн., а за брюки и две рубашки для мальчика — 920 грн. Две пары детских носков обойдутся в 75 грн., демисезонные туфли для школьницы — в 676 грн., ботинки для школьника — в 563 грн. На обычный рюкзак средней ценовой категории нужно отдельно выделить 306 грн., а на более качественный (ортопедический) — 812 грн.

Костюм для физкультуры обойдется родителям в 758 грн. — на 20% дороже, чем годом ранее. Отдельно нужно приобрести футболку в среднем за 299 грн. и кроссовки — за 758 грн. Суммарно в этом году на спортивную форму для школьника придется потратить чуть меньше половины всего бюджета — 1923 грн.

На парадный костюм с пиджаком и брюками придется потратить еще 1019 грн. Если добавить к нему еще и аксессуары (галстук и ремень для мальчиков, поясок и банты для девочек), то средний бюджет на гардероб для школьниц вырастет на 312 грн., а для школьников — на 437 грн.

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