Когда отремонтируют дорогу на Ахтырку 10 августа 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Поездку из Харькова до Ахтырки можно приравнять к подвигу. Когда это уже можно будет назвать дорогой, а не направлением?

Злой водитель

Ремонт на дороге Харьков — Ахтырка начнется в сентябре, сообщил заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергей Пляка.



По его словам, ремонтировать дорогу Харьков — Ахтырка будет предприятие «Автомагистраль». Именно оно выиграло тендер на проведение работ.



— У нас с подрядчиком уже составлен график выполнения работ. Они параллельно работают в изюмском и купянском направлениях, а по окончании работ перейдут на дорогу Харьков — Ахтырка, ориентировочно с 1 сентября, — уточнил замначальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области.



Также, по его информации, уже состоялся тендер по ремонту дороги Харьков — Змиев — Балаклея — Гороховатка. После определения победителя по закону необходимо будет выдержать еще десять дней, прежде чем подрядчик сможет приступить к работе.



— Дорога будет ремонтироваться на следующих участках: въезд в Харьков от аэропорта — там большая деформация, так как возят песок; дорога в Васищево — около 1 км; участок в Змиевском районе — мы хотим привести в порядок дамбу перед селом Задонецкое; в Балаклейском районе — так называемые «Лагеря» — это въезд в Балаклею, а также район с. Савинцы; в Изюмском районе — направление Кунье — Чистоводовка, — перечислил Сергей Пляка. — После 10 дней и заключения договора хотим начать работы именно с Изюмского района, с этого участка, — с целью до 1 сентября открыть школьный маршрут, — говорит Сергей Пляка.



По информации заместителя начальника САД в Харьковской области, еще не завершены тендерные процедуры по ряду дорог, в том числе:



— Приколотное — Великий Бурлук — Двуречная (тендер дважды отменялся из-за отсутствия участников);



— Дергачи — Казачья Лопань (процедуру отменили из-за нарушений, повторная пройдет на следующей неделе);



— ремонт путепровода в районе поселка Песочин («киевская развязка») — здесь запланированы работы, которые можно провести в любое время, вне зависимости от погоды.



Часть дорог планируют отремонтировать за счет «второго транша» средств от перевыполнения таможенных сборов. Соответствующие изменения в Программу развития дорожной инфраструктуры Харьковской области на 2017 год вынесут на рассмотрение ближайшей сессии областного совета — 31 августа. Так, за счет «второго транша» планируют провести ремонт на направлениях Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук; Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка; Зачепиловка — Андреевка — Кегичевка в районе Кегичевки; Качаловка — Константиновка (Краснокутский район); Богодухов — Валки — между Богодуховом и селом Александровка.



По некоторым объектам тендерные процедуры уже завершились, и для начала работ дорожники ждут положенные по закону 10 дней — в том числе речь идет о ремонте дорог в районе Липцев.