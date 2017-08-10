В Харькове отремонтируют несколько трамвайных переездов

Для реконструкции используются различные современные технологии. На значимых больших переездах укладываются монолитные плиты. Новые технологии позволяют уменьшить уровень шума и вибрации и увеличить срок эксплуатации путей. На перекрестке Клочковской и Победы открыть движение планируют 1 сентября, сообщает пресс-служба горсовета
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На улицах Маршала Конева и Большой Панасовской сейчас сняли старые рельсы, после чего уложат новые и отремонтируют дорогу. На улице Большой Панасовской будет новая дорога с выходом на Окружную. Она сможет принять большой поток транспорта и немного разгрузить центральные улицы.
Трамвайные пути и дорожное полотно реконструируют на улице Гольдберговской. А на улице Героев Труда ко Дню города закончат реконструкцию трамвайного переезда в районе выхода из станции метро в сторону гипермаркетов.
Перед дорожниками стоит задача реконструировать не только основные магистрали, но и все дороги, которые ведут к центру, в жилых районах. Как пример – Сортировка. Там уложили новый асфальт на улице Беркоса и планируют продолжить работы на других участках.
Также будет отремонтировано 319 дорог, продолжается реконструкция десятка дорожных полотен по всему Харькову – капитальный ремонт проспекта Тракторостроителей, Корсиковского путепровода, идут работы на проспекте Льва Ландау. Реконструированы определенные участки улицы Клочковской: на ней расширяют проезжую часть, меняют коммуникации. Реконструкция Московского проспекта в этом году остановится на перекрестке с улице Харьковских Дивизий, а в 2018 году работы будут продолжены.