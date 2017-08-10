В Харькове отремонтируют несколько трамвайных переездов 10 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Новые трамвайные пути укладывают на перекрестках проспекта Победы и улицы Клочковской, а также на перекрестке Клочковской со спуском Клочковским и в сторону Новоивановского моста.