Харьков

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Как в Харькове отметят праздники: план

Как в Харькове отметят праздники: план
Утвержден план основных городских мероприятий, посвященных 74-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дню города, Дню Государственного Флага Украины и 26-й годовщине Независимости Украины.
22-23 августа в городе состоятся возложения цветов к памятникам и братским захоронениям, митинги-реквиемы и гражданские панихиды. Во всех районах пройдут памятные и праздничные мероприятия.

Так, 10-22 августа в саду им. Шевченко пройдет праздник меда, 17-20 августа - открытый всеукраинский юношеский турнир по бадминтону «Кубок Независимости», 18-20 августа состоится чемпионат города по велоспорту, а 20 августа - 32-й легкоатлетический марафон «Освобождение».

23 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького пройдет праздничная программа «С праздником, любимый город!». В Харьковском национальном театре оперы и балета им. Лысенко состоится праздничный концерт и церемония награждения «Почетный гражданин города Харькова 2017». Большой праздничный концерт ко Дню города состоится 23 августа на пл. Свободы.

Кроме того, 24 августа пройдут праздничные программы ко Дню Независимости Украины. В частности, состоится возложение цветов к монументу Независимости, праздничная программа на воде вдоль Нетеченской набережной, сообщает пресс-служба горсовета.

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