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Как доказать супружество без штампа в паспорте

Как доказать супружество без штампа в паспорте
Мы с мужем живем вместе уже более семи лет, но до сих пор так и не узаконили свои взаимоотношения. Однако везде, как доказательство того, что мы живем одной семьей, требуют штамп в паспорте или справку из РАГСа. Можно ли как-то в рамках закона доказать, что мы с мужем являемся одной семьей?
Ирина
Как разъяснили в Главном территориальном управлении юстиции в Харьковской области, с принятием действующего Семейного кодекса были закреплены равные права мужчины и женщины, проживающих в незарегистрированном браке, в частности, на приобретенное имущество в период такого брака, а в Гражданском кодексе — праве на наследство.

Согласно действующему законодательству называться семьей могут люди, которые совместно проживают, связаны общим бытом, а также имеют взаимные права и обязанности.
Установление факта проживания одной семьей мужчины и женщины без официального брака может быть осуществлено судом в порядке особого производства.

При этом, согласно разъяснениям Верховного суда Украины, суд вправе рассматривать такие дела при следующих условиях:

— имеет место совместное проживание мужчины и женщины одной семьей в течение не менее пяти лет;
— целью установления факта является распределение совместно приобретенного имущества или наследования по закону.

Заявление об установлении факта проживания одной семьей подается в суд первой инстанции по месту жительства. К заявлению прилагаются документы и доказательства того, что между заявителем и другим лицом имели место фактические брачные отношения.

Доказательствами могут быть свидетельства о рождении детей, где вписаны оба родителя, справки с места жительства, показания свидетелей, выписки из домовых книг о регистрации или вселении, заявления, анкеты, квитанции, завещания, деловая и личная переписка, из которых следует, что пара считает себя семьей.

С другой стороны, доказательствами, которые свидетельствуют о совместном ведении хозяйства, могут стать совместная оплата счетов, оформление кредитов, доказательства о совместной покупке имущества как движимого, так и недвижимого (чеки, квитанции, свидетельства о праве собственности), справки жилищных организаций, сельских советов о совместном проживании и ведении хозяйства.

В решении суда указываются сведения об установленном судом факте проживания одной семьей мужчины и женщины без брака, цель его установления, а также доказательства, на основании которых суд установил этот факт.

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