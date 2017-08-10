В Харькове люди в формах устраивают рейды по домам и дворам 10 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудники Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и работники КП «Жилкомсервиса» проверяют состояние пожарной безопасности в жилых домах Харькова.

В частности, 9 августа специалисты главка и Киевского районного отдела ГСЧС провели информационно-разъяснительную работу с сотрудниками КП «Жилкомсервис» и жителями многоэтажных домов в одном из микрорайонов Киевского района Харькова.



Рейд прошел на участке КП «Жилкомсервис» №16. Спасатели проверили состояние путей эвакуации, в частности, их захламленность, наличие в коридорах и лестничных клетках горючих и строительных материалов. Также проинспектировали состояние электрохозяйства в жилых квартирах и подъездах, как работает внутреннее и наружное водоснабжение. Спасатели пообщались с местными жителями, разъяснили противопожарные мероприятия при эксплуатации бытовых приборов, газового оборудования, научили пользоваться огнетушителем и вручили памятки. Обучающие материалы получили и сотрудники КП «Жилкомсервис» для проведения соответствующих инструктажей с жителями.



С каждым жителем квартир многоэтажек проведен инструктаж по соблюдению норм и правил пожарной безопасности как в собственном жилище, так и на придомовой территории. Такая профилактическая работа очень важна, ведь каждый должен сознательно относиться к вопросам пожарной безопасности в собственном доме, убеждены спасатели.