Харьков

  • 1975
    •  / 

В Харькове люди в формах устраивают рейды по домам и дворам

В Харькове люди в формах устраивают рейды по домам и дворам
Сотрудники Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и работники КП «Жилкомсервиса» проверяют состояние пожарной безопасности в жилых домах Харькова.
В частности, 9 августа специалисты главка и Киевского районного отдела ГСЧС провели информационно-разъяснительную работу с сотрудниками КП «Жилкомсервис» и жителями многоэтажных домов в одном из микрорайонов Киевского района Харькова.

Рейд прошел на участке КП «Жилкомсервис» №16. Спасатели проверили состояние путей эвакуации, в частности, их захламленность, наличие в коридорах и лестничных клетках горючих и строительных материалов. Также проинспектировали состояние электрохозяйства в жилых квартирах и подъездах, как работает внутреннее и наружное водоснабжение. Спасатели пообщались с местными жителями, разъяснили противопожарные мероприятия при эксплуатации бытовых приборов, газового оборудования, научили пользоваться огнетушителем и вручили памятки. Обучающие материалы получили и сотрудники КП «Жилкомсервис» для проведения соответствующих инструктажей с жителями.

С каждым жителем квартир многоэтажек проведен инструктаж по соблюдению норм и правил пожарной безопасности как в собственном жилище, так и на придомовой территории. Такая профилактическая работа очень важна, ведь каждый должен сознательно относиться к вопросам пожарной безопасности в собственном доме, убеждены спасатели.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей10 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2902 грн
100 USD 2572.45 грн
100 EUR 3017.74 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи