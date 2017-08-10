Харьков

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«Обездвиж» Харькова: где не проехать по городу в четверг

«Обездвиж» Харькова: где не проехать по городу в четверг
Несколько улиц Харькова перекрыты уже с утра.
Причины тому разные: то деревья пилят, то дороги ремонтируют, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

С 8:00 до 18:00 10 августа будет запрещено движение транспорта по переулку Короленко на участке от улицы Кооперативной до Армянского переулка и дальше до площади Конституции. Обусловлено это дорожными работами – асфальтированием проезжей части. Объезжать перекрытые участки автомобилистам лучше по прилегающим улицам.

Маршрутки же будут ездить так.

В сторону площади Конституции: №119, 89э: ул. Вернадского - Гимназическая набережная - пр. Московский - пл. Конституции и далее по маршруту; №241, 272 Харьковская наб. - ул. Кооперативная - ул. Университетская и далее по маршруту; №251: пр. Московский - ул. Короленко - пл. Конституции - пр. Московский и дальше по маршруту.

В сторону Южного вокзала: №246: Подольский переулок - ул. Кооперативная - ул. Университетская - пл. Павловская и далее по маршруту.

В сторону Центрального рынка: №231: пр. Московский - ул. Кооперативная - ул. Университетская - пл. Павловская и далее по маршруту.

В сторону Московского проспекта: №231: пл. Павловская - ул. Университетская - ул. Кооперативная - пр. Московский и дальше по маршруту.

В виду капитального ремонта Ново-Баварского проспекта движение транспорта на участке от улицы Клавдии Шульженко до улицы Китаенко будет ограничено с 9:00 до 21:00 10 и 11 августа.

В это время по Ново-Баварскому проспекту, улице Китаенко, на проспекте Любви Малой до улицы Дудинской троллейбусов №11 и 27 ждать нет смысла. Они будут идти мимо: ул. Новый Быт - ул. Холодногорская - ул. Дудинская - пр. Любви Малой - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Малиновского - ул. Благовещенская/ул. Коцарская - пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский - пл. Конституции.

При этом двустороннее движение по проспекту Ново-Баварскому для рядового автотранспорта будет организовано по полосе встречного направления.

С 8:00 до 14:00 10 августа обездвиживается часть улицы Алчевских (от Маяковского до Олеся Гончара). Здесь будут пилить аварийные деревья. Объезд закрытого участка автовладельцам придется осуществлять прилегающими улицами.

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