В домах харьковчан перекрыли воду: адреса

Как проинформировали в КП «Харьковводоканал»
, это связано с ремонтом водопроводных сетей.
Киевский район: ул. Сумская, 124 (п. №1, стояк) до 17:00 10.08.17 г.
Московский район: Салтовское шоссе, 73-б (п. №1, стояк) до 17:00 10.08.17 г., ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 34 (п. №6, стояк), пр. Московский, 131-а (п. №2, стояк) до 20:00 10.08.17 г.
Немышлянский район: ул. Харьковских Дивизий, 17/2 (п. №2, стояк) до 20:00 10.08.17 г.
Новобаварский район: ул. Кибальчича, 43 (п. №4, стояк), пр. Дзюбы, 2 до 20:00 10.08.17 г., ул. Камская, 2 (п. №4, стояк), ул. Катаева, 11 (п. №3) до 20:00 11.08.17 г.
Основянский район: пр. Гагарина, 56 (п. №9, стояк), 58 (п. №1, стояк), ул. Дебальцевская, 3-20 (ч/с) до 20:00 10.08.17 г.
Слободской район: ул. Холмогорская, 23-24, 26, 28-29, 32-34, 36 (ч/с), ул. Моцарта, 26 (ч/с) до 17:00 10.08.17 г., пр. Героев Сталинграда, 148 (стояк), ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк) до 20:00 10.08.17 г.
Холодногорский район: пр. Славы, 9 (п. №4, стояк) до 17:00 10.08.17 г., ул. Сергея Борзенко, 8 (п. №2) до 20:00 10.08.17 г.
Шевченковский район: ул. Клочковская, 193-а, 193-б, 197-г до 15:00 10.08.17 г., ул. Чичибабина, 9 (п. №1), пр. Победы, 77-б (п. №1, стояк) до 17:00 10.08.17 г., ул. Тобольская, 46-в (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 3-б (п. №2) до 20:00 10.08.17 г., ул. Клочковская, 197 (п. №8, стояк) до 20:00 11.08.17 г.